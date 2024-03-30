Какая должна быть занятость населения для восстановления Украины: ответ Минэкономики (инфографика) — Finance.ua
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Какая должна быть занятость населения для восстановления Украины: ответ Минэкономики (инфографика)

Казна и Политика
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Какая должна быть занятость населения для восстановления Украины: ответ Минэкономики (инфографика)
Какая должна быть занятость населения для восстановления Украины: ответ Минэкономики (инфографика), Фото: freepik.com
Перед Украиной стоит задача восстановления своего рынка труда. В 2023 году ВВП вырос на 5%, однако экономика сократилась почти на треть с февраля 2022 года, что привело к сложным условиям восстановления.
Как подсчитали в Министерстве экономики, уровень занятости в Украине к 2032 году должен вырасти на 67%.
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В обнародованном исследовании отметили, что с начала полномасштабного вторжения количество работников в Украине уменьшилось на 21%, а количество ФЛП — на 49%.
Несмотря на это, правительство Украины определило амбициозные планы восстановления, в частности, достижение ВВП в размере 246 млрд долларов к 2032 году.
Для этого занятость должна вырасти на 67% по сравнению с 2022 годом.
Какая должна быть занятость населения для восстановления Украины: ответ Минэкономики (инфографика)
«Создание рынка труда, который будет соответствовать прогнозу, уже является одним из ключевых приоритетов экономической политики. Активные программы занятости, вроде „єРобота“, и другие государственные инициативы для поддержки занятости являются шагами в правильном направлении», — сказал директор RST Минэкономики Денис Шемякин.
Дополнительные предпосылки для устойчивого развития официальной занятости и понятных правил для работодателей и работников создаст принятие нового Трудового кодекса.
По ожиданиям Минэкономики, новый Трудовой кодекс будет способствовать переводу экономически неактивного населения в активное и преодолению «серой» занятости, что по разным оценкам достигает 10−15%.
Какая должна быть занятость населения для восстановления Украины: ответ Минэкономики (инфографика)
Старший проектный менеджер Команды поддержки реформ Минэкономики Владислав Канцир отметил, что еще одним нераскрытым ресурсом на рынке труда являются люди с инвалидностью, которые готовы работать.
«По данным Минсоцполитики, в Украине 2,7 млн ​​человек имеют инвалидность, более половины из них — в трудоспособном возрасте. Работает только каждый третий из них. Ожидается, что получат распространение компенсации работодателям фактических затрат на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью, что стало доступно в 2023 году», — говорится в сообщении.
Какая должна быть занятость населения для восстановления Украины: ответ Минэкономики (инфографика)
Напомним, по данным Министерства экономики, средняя зарплата в резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен (16 464 грн в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).
По материалам:
Finance.ua
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