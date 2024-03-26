Минимальный рост: Минэкономики оценило ВВП Украины в начале года — Finance.ua

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Минимальный рост: Минэкономики оценило ВВП Украины в начале года

Казна и Политика
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Минимальный рост: Минэкономики оценило ВВП Украины в начале года
Минимальный рост: Минэкономики оценило ВВП Украины в начале года
Министерство экономики оценивает рост реального валового внутреннего продукта Украины на уровне 3,6% в феврале и 3,5% в январе 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики.
Как отмечается в обзоре, в начале 2024 года идет тенденция восстановительного роста.
Минимальный рост: Минэкономики оценило ВВП Украины в начале года
По данным министерства, ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики были:
  • инвестиционный спрос, который генерирует бюджет, и благоприятные погодные условия для проведения строительных работ;
  • экспорт продукции аграрного производства и ГМК по Украинскому морскому коридору (движение гражданских судов в порты Большой Одессы), что стимулирует возобновление деятельности транспортной отрасли (железнодорожного транспорта и работы портов);
  • наращивание производственных мощностей в добывающей промышленности; стабильная ситуация в энергетике;
  • фактор дополнительного календарного дня (29 февраля).
По предварительным оперативным оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.
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Напомним, НБУ оценил рост реального ВВП Украины за 2023 год на уровне 5,7%. По прогнозу центробанка, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.
По оценке МВФ экономика Украины выросла на 5% в 2023 году. МВФ прогнозирует, что в 2024 году темпы роста снизятся до 3−4%.
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По материалам:
РБК-Україна
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