В Минэкономики спрогнозировали, какими будут цены на продукты в 2024 году — Finance.ua

В Минэкономики спрогнозировали, какими будут цены на продукты в 2024 году Сегодня 21:02 — Личные финансы

В Минэкономики спрогнозировали, какими будут цены на продукты в 2024 году, Фото: www.rbc.ua

В 2023 году в Украине потребительские цены увеличились всего на 5,1%. Прогнозируется, что в отсутствие форс-мажоров в ближайшие месяцы 2024 года динамика цен будет оставаться в сложившемся русле невысокой «вялой» инфляции.

Об этом идет речь в обзоре инфляции за 2023 год Министерства экономики Украины.

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«Текущий инфляционный тренд и его формирующие факторы свидетельствуют об отсутствии мощных предпосылок для сокращения предложения или существенного роста спроса, поэтому достигнутый уровень общего ценового равновесия будет сохраняться и в начале 2024 года с учетом сезонных колебаний на продовольственном рынке», — отмечается в обзоре.

Причины замедления инфляции

В Минэкономики оценили, что на снижение инфляции повлияло сочетание нескольких мощных факторов.

Основным среди них стал фактор высокой адаптивности бизнеса и, соответственно, превышение предложения товаров прежде всего агропромышленного комплекса, над спросом на внутреннем рынке, который и дальше оставался ограниченным войной.

Сектор АПК несет значительный ущерб от войны. Всемирный банк оценил прямой ущерб, причиненный сельскому хозяйству, в 10 млрд долларов. Однако, несмотря на это, его производственный потенциал по-прежнему превышает потребности внутреннего рынка.

По данным Минэкономики, в условиях сложной морской логистики и внедрения ограничений на экспорт украинской продукции рядом европейских стран это привело к затовариванию внутреннего рынка и соответственно к падению цен на продукты питания во II полугодии на 2,8%.

В министерстве прогнозируют, что увеличение экспорта в 2024 году приведет к снижению давления избытка некоторой продукции на отечественном рынке, «а дальнейшее увеличение потребления населения позволит производителям частично компенсировать из-за цен убытки и высокие затраты, вызванные войной».

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Напомним, по прогнозам НБУ, инфляция будет оставаться умеренной. В ближайшие месяцы она будет находиться на уровне около 5% и незначительно и временно ускорится во втором полугодии. Ожидается, что инфляция вернется в целевой диапазон (4−6%) уже в 2025 году.

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