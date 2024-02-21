Прямые убытки аграрного сектора Украины из-за войны превысили $80 млрд — KSE Агроцентр Сегодня 19:01 — Аграрный рынок

Прямые убытки аграрного сектора Украины из-за войны превысили $80 млрд — KSE Агроцентр

Украинский аграрный сектор понес более $80 млрд прямых убытков и потерь в результате полномасштабного российского вторжения.

Об этом свидетельствуют расчеты Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр), проведенных совместно с Всемирным банком.

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Стоимость уничтоженных активов составляет $10,3 млрд, что на 18% больше, чем было оценено в апреле 2023 года. Наибольшей категорией ущерба является поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника, которая составляет $5,8 млрд или 56,7% от всех убытков.

Частично или полностью повреждено около 181 000 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Нанесенный ущерб от похищения или уничтожения уже производимой продукции эксперты оценивают в $1,97 млрд, ущерб из-за повреждения зернохранилищ — $1,8 млрд, ущерб, причиненный многолетним насаждением — $398 млн, животноводству — $254 млн, аквакультуре и рыболовству — $35 млн.

В то же время потери, включающие недополученный доход производителей сельскохозяйственной продукции и увеличение себестоимости продукции, выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим обзором и составили $69,8 млрд.

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Общие потери из-за снижения производства в растениеводстве составляют $35,1 млрд, дополнительные из-за снижения производства животноводческой продукции — $5,6 млрд, потери, вызванные снижением внутренних цен, оцениваются в $24,1 млрд, а потери из-за повышения себестоимости производства — $4,4 млрд.

Общие потребности в реконструкции и восстановлении в течение следующих 10 лет составляют $56 млрд. Приоритетные потребности на 2024 год — $435 млн, большинство из которых уже покрыто донорским финансированием.

Справка Finance.ua

по данным проекта «россия заплатит» КSE Institute, сумма убытков инфраструктуры Украины в результате по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долларов. На первом месте по сумме ущерба остается жилищный фонд. Прямой ущерб от разрушений этих объектов оценивается в $58,9 млрд;

глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ранее сообщал, что если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, ущерб за одни сутки тревоги будет условно составлять 9 млрд грн.



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