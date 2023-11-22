Ущерб на миллионы гривен. Бизнес оценил финансовые потери от блокады границы — Finance.ua

Ущерб на миллионы гривен. Бизнес оценил финансовые потери от блокады границы Сегодня 15:39 — Фондовый рынок

Ущерб на миллионы гривен. Бизнес оценил финансовые потери от блокады границы, Фото: Getty Images

В среднем одна компания за один день простоя в результате блокады пунктов пропуска теряет около 1 млн гривен. В целом опрошенные компании с начала простоя понесли убытки минимум на 305,8 млн гривен.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация по результатам опроса среди 55 членских фирм.

«При этом одинаково страдают как импортеры, так и экспортеры, ведь 49% компаний ввозят продукцию в Украину. В то же время 25% товаров направляются в Польшу, 15% - в Германию, а также в другие страны Балтии, Западной Европы, США, Канады, страны Азии и Африки», — говорится в сообщении.

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Блокировка движения на границе польскими перевозчиками уже привела к многочисленным негативным последствиям для бизнеса в Украине и их контрагентов за рубежом:

существенно возрастают расходы на перевозку, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний;

наблюдается изменение маршрутов, в то же время увеличиваются очереди на словацкой и венгерской границах;

бизнес уже сообщает о дефиците транспорта, в том числе и из-за нежелания перевозчиков брать заказы на время забастовки;

невозможность выполнить обязательства перед украинскими и иностранными заказчиками повлечет за собой штрафные санкции со стороны покупателей, отмену дальнейших заказов и утрату клиентов;

невозможность импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств.

Все это оказывает непосредственное влияние на доступ населения в Украине к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий.

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