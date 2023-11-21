НБУ оценил потери экспортеров и импортеров от блокады польской границы — Finance.ua

НБУ оценил потери экспортеров и импортеров от блокады польской границы Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Блокада поставок автотранспортом украинских товаров через Польшу повлияет и на экспорт, и на импорт товаров в Украину. Общие потери могут достигнуть 400 млн долларов.

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По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта — 70%.

«Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта», — отметили в НБУ в комментарии изданию.

Учитывая, что блокада границ со стороны Польши началась 7 ноября, сокращение экспорта и импорта в ноябре будет меньше, чем приведенные оценки, добавили в НБУ.

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По данным таможни, за октябрь 2023 года импорт в Украину увеличился до 5,64 млрд долларов (против 5,36 млрд в среднем за третий квартал и 5,07 млрд долларов — за первую половину года), экспорт изменился не существенно и был на уровне 2,68 млрд долларов.

Блокада границы

Польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной 7 ноября.

Они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку с Украиной. Их главное требование — возвращение к системе разрешений для Украины.

Кроме того, к польским перевозчикам могут присоединиться фермеры, недовольные поставками аграрной продукции из Украины.

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