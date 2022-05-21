В парламенте Турции заявили, что блокада портов Украины должна быть снята — Finance.ua
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В парламенте Турции заявили, что блокада портов Украины должна быть снята

Сегодня 16:11Казна и Политика
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Блокада украинских портов является недопустимой и должна быть снята. Такая блокада со стороны рф уже привела к росту цен и усложнению обеспечения продовольствием в Турции, и приведет к серьезному продовольственному кризису в различных странах мира, пишет www.blackseanews.net.
Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Большого национального собрания Турции от Демократической народной партии Ридван Туран.
«Мы считаем недопустимой не только блокаду украинских портов, но и нападение россии на Украину в целом. Это не означает, конечно, что мы поддерживаем планы расширения НАТО. Закрытие портов создаст серьёзную продовольственную проблему для стран, имеющих торговые отношения с Украиной по поставкам сельскохозяйственной продукции. В связи с данной причиной в Турции уже возникла проблема со снабжением продовольствием. Турция нуждается в Украине и в украинских зерновых, и в семенах масличных культур. Отсутствие подсолнечного масла из Украины уже привело к росту цен в Турции, такая же ситуация и с пшеницей», — заявил турецкий политик.
«Торговля должна быть обеспечена как можно скорее, а блокада украинских портов должна быть снята», — подытожил депутат Большого национального собрания Турции Ридван Туран.
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Согласно заявлению ООН блокирование украинских портов россией угрожает коллапсом сельского хозяйства Украины, которая кормит 400 млн. людей по всему миру. Невозможность вывезти зерно из территории одного из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, ячменя и подсолнечного масла может обернуться мировым продовольственным кризисом и голодом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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