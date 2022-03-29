Цифровая блокада агрессора приближается к критической отметке — Минцифры — Finance.ua
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Цифровая блокада агрессора приближается к критической отметке — Минцифры

Сегодня 12:21Финтех и Карты
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Цифровая блокада агрессора достигает критической отметки. Россияне вскоре не только не смогут отправить электронное письмо, но даже и бумажное.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Для производства бумаги нет возможности и нет средств. Каждый день мировые техкомпании прекращают сотрудничество с россиянами и уходят с их рынка.
  • Два крупных мировых разработчика программного обеспечения, американский Veeam и испанский VyOS, приостановили свои продажи в стране агрессора и отказались от сотрудничества с российскими организациями.
  • Американский производитель телекоммуникационного оборудования Juniper Networks приостановил все продажи, доставку продуктов и услуги поддержки для клиентов в россии и беларуси.
  • Гигантская японская корпорация, производитель электроники и ІТ-компания Fujitsu прекратила свои заказы в рф как на товары, так и на услуги.
  • Агентство Bloomberg приостанавливает деятельность на территории россии и беларуси. Клиенты этих стран лишатся доступа ко всем продуктам компании, в частности, это терминал и электронные торговые платформы.
  • Американская корпорация, разработчик, издатель и дистрибьютор видеоигр Electronic Arts (игры серий The Sims, FIFA, Need for Speed, Medal of Honor и т.д.) приостановили продажи игр в России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Перший діловий
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