Шмыгаль назвал сумму ущерба, который нанесла война украинской окружающей среде — Finance.ua

Шмыгаль назвал сумму ущерба, который нанесла война украинской окружающей среде Сегодня 15:30

Шмыгаль назвал сумму ущерба, который нанесла война украинской окружающей среде

С начала полномасштабной войны враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Международного форума по окружающей среде United for Nature. Agenda for Ukraine.

Ущерб окружающей среде

По его словам, во время полномасштабного вторжения зафиксировано около 3,6 тыс. российских преступлений против окружающей среды.

«Враг нанес нам ущерб на сумму 2,2 трлн грн. Из-за постоянных обстрелов образовалось более 750 тыс. тонн отходов разрушений, которыми загрязнено 30 млн га территории», — заявил Шмыгаль.

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Кроме того, по данным Министерства экономики, сотни тысяч квадратных километров украинской земли потенциально загрязнены минами и снарядами.

«В прошлом году мы вернули в эксплуатацию более 200 тыс. га сельхозземель. Для сравнения, это более двух площадей нашей столицы Киева. А в этом году имеем амбицию обследовать и в случае необходимости очистить более 512 тыс. га. Но минная угроза будет еще долгие годы», — отметил глава правительства.

Также Шмыгаль сообщил, что правительство продолжает преодолевать последствия подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Выделены миллиарды гривен, построены новые водопроводы.

Какие реформы внедряет Украина

Украина проводит реформы в сфере окружающей среды. По словам премьер-министра, в прошлом году правительство завершило реформу сферы недропользования. Прибыль отрасли от аукционов в 2023 году достигла рекордной суммы — более 2 млрд грн.

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В лесной отрасли благодаря изменениям прошлый год также стал рекордным по прибылям. Они выросли более чем в два раза — до 3 млрд грн.

Шмыгаль подчеркнул, что в планах на 2024 год активизация климатической политики. Это одна из предпосылок для восстановления Украины по «зеленым» стандартам.

Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны

Он подчеркнул, что общая цель Украины и партнеров — добиться справедливого устойчивого мира и заставить агрессора заплатить за все совершенные преступления, в частности, преступления против окружающей среды.

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«Принцип „россия заплатит“ для нас чрезвычайно важный и фундаментальный. Этот принцип заложен в нашей Декларации окружающей среды, проект которой был презентован в октябре во время форума United for Justice, United for Nature. В частности, декларация призывает создать Международную экологическую платформу для оценки ущерба. И это четко коррелируется с инициативой Владимира Зеленского по созданию Глобальной платформы оценки ущерба, которую он анонсировал на Климатической конференции в 2022 году», — отметил Шмыгаль.

Как отметил глава правительства, у Украины также есть значительный прогресс в диалоге с партнерами относительно компенсации за счет конфискованных российских активов.

«Ожидаем действенных решений со стороны Европейского Союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы россии на помощь Украине. Это будет важным прецедентом глобального масштаба. Любой агрессор будет знать — рано или поздно он заплатит за причиненный ущерб», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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