Убытки украинского агросектора в этом году могут достичь $3 миллиардов — эксперт — Finance.ua
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Убытки украинского агросектора в этом году могут достичь $3 миллиардов — эксперт

Аграрный рынок
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Убытки украинского агросектора в этом году могут достичь $3 миллиардов — эксперт
Убытки украинского агросектора в этом году могут достичь $3 миллиардов — эксперт
Согласно прогнозам ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в 2023 году убытки аграрного сектора Украины по оптимистическому сценарию могут составить около 3 млрд дол. США.
Об этом рассказал генеральный директор УКАБ Олег Хоменко в интервью Укринформу.
«По подсчетам УКАБ, убытки сектора по оптимистическим прогнозам достигнут примерно 3 млрд долларов США. И это — оптимистичный сценарий», — сказал он.
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Хоменко отметил, что в этом году производство зерновых и масличных культур в Украине убыточно, за исключением производства сои. В частности, по данным ассоциации, производство пшеницы убыточно на 36 долларов США за тонну (по состоянию на октябрь этого года), ячменя — 83 доллара за тонну, кукурузы — 56 долларов за тонну и подсолнечника — 39 долларов США за тонну.
«Соя сохраняет доходность благодаря переработке и спросу на продукты переработки. К сожалению, все остальные культуры сегодня аграрии производят себе в убыток», — пояснил эксперт.
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Хоменко подчеркнул, что наиболее значимый фактор влияния на прибыльность агросектора — значительно усложненная экспортная логистика. При ее удешевлении украинские аграрии смогли бы получить доходы.
Напомним, по состоянию на сентябрь 2023 года прямые и опосредованные убытки украинских аграриев из-за войны превысил 40 миллиардов долларов США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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