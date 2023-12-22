Украина из-за войны потеряла урожая на $2 млрд — Finance.ua
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Украина из-за войны потеряла урожая на $2 млрд

Аграрный рынок
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Украина из-за войны потеряла урожая на $2 млрд
Украина из-за войны потеряла урожая на $2 млрд
Из-за полномасштабной войны рф против Украины сохраняется обеспокоенность угрозами продовольственной безопасности — как в Украине, так и в глобальном масштабе. Об этом сообщает NASA Harvest.
Одной из самых больших проблем для мониторинга производства продуктов питания в охваченной войной стране является тот факт, что наземный доступ остается чрезвычайно опасным. Благодаря хорошей погоде в сочетании с устойчивостью фермеров спутниковый анализ NASA Harvest обнаружил продуктивный и высокоурожайный сезон.
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Несмотря на общее уменьшение посевных площадей из-за войны, в сезоне-2023 произошло увеличение урожайности и производства по сравнению с 2022 годом как для пшеницы, так и для подсолнечника, двух основных экспортных культур в Украине.
По предварительным оценкам, от 2,1−2,8 млн га сельскохозяйственных угодий оставлены в результате войны. Эти заброшенные поля составляют от 6,5% до 8,5% от общих посевных площадей Украины и расположены вдоль линии фронта.
Украина понесла экономический ущерб в размере около $2 млрд из-за потери урожая, и эти потерянные урожаи могли кормить 25 млн человек в течение целого года. В 2023 году из-за войны было заброшено примерно 7% сельскохозяйственных угодий в Украине.
По материалам:
AgroPolit.com
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