Украина собрала рекордный урожай гречки, однако в следующем году может быть дефицит — Finance.ua

Украина собрала рекордный урожай гречки, однако в следующем году может быть дефицит Сегодня 03:17 — Аграрный рынок

По данным Министерства агрополитики, Украина в сезоне 2023 г. получила рекордный урожай гречки — около 207,4 тыс. т. Это практически вдвое больше годового потребления.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По данным карты «Урожай онлайн-2023», по состоянию на 30 ноября больше всего гречки, более 23 тыс. т, в этом году намолотили в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, а в Сумской — более 28 тыс. т. По словам чиновника, в Украине сейчас переизбыток гречки, и цены резко снизились. Это радует покупателей, аграрии выражают обеспокоенность: они недополучают средства, и это может привести к тому, что в следующем гречки будет посеяно меньше и возникнет дефицит.

«Производители ищут пути реализации своей продукции. В частности, появился экспорт гречки, которого раньше практически не было. Главная причина этого — наличие в Европе миллионов наших беженцев. Они формируют достаточно значительный спрос на гречку и распространяют культуру ее потребления. Это заставляет европейские сети закупать этот продукт в Украине», — отметил первый заместитель министра аграрной политики.

По его словам, несмотря на войну, Украина остается важным игроком на мировом продовольственном рынке. И Правительство со своей стороны способствует этому. Сняты все ограничения на экспорт гречки, существовавшие ранее. Благодаря этому мы вышли на европейский рынок гречки.

«Лучший путь — конечно, море. Другие маршруты, как бы мы их ни нагружали, вряд ли справятся с таким количеством продукции», — отметил Тарас Высоцкий.

По его словам, большое значение для Украины сейчас имеет морской коридор, который начал действовать в сентябре. Сегодня он удачно работает.

«Количество кораблей, которые, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, проходят в порты Большой Одессы, постепенно растет. Это дает определенные основания для сдержанного оптимизма. Если движение по коридору и дальше будет расти, то это позволит удовлетворить потребности экспорта», — добавил чиновник.

ukragroconsult По материалам:

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