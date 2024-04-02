Як зростатиме економіка України у 2024 році: прогноз НБУ — Finance.ua

Як зростатиме економіка України у 2024 році: прогноз НБУ Сьогодні 21:02

Як зростатиме економіка України у 2024 році: прогноз НБУ

У 2023 році реальний ВВП зріс на 5,3%. Економіка продовжить зростати і у 2024 році.

Про це повідомляє Національний банк України.

«З одного боку, доволі високе зростання ВВП вдалося досягти після глибокого спаду у 2022 році (на 28,8%). З іншого — відновлення економіки в умовах активних бойових дій, високих безпекових ризиків та терористичних атак з боку росіян є значним результатом», — прокоментували в Нацбанку зміни реального ВВП у 2023 році.

Зростання ВВП у 2023 році

Упродовж 2023 року повномасштабна війна продовжувалася, Україна зазнавала ще більших втрат і руйнувань.

Зокрема, на початку минулого року тривали обстріли енергетичної інфраструктури та зберігався дефіцит електроенергії. Водночас з другої половини лютого ситуація в енергетиці стабілізувалася, передусім завдяки швидким ремонтам та посиленому захисту ППО.

Це разом із високою адаптивністю бізнесу та населення, а також м’якою фіскальною політикою зумовило суттєве скорочення падіння ВВП у І кварталі 2023 року до 10,3% порівняно з 30,6% у ІV кварталі 2022 року, а надалі - зростання ВВП.

Влітку росіяни зруйнували Каховську ГЕС, що призвело до затоплення значних територій та перебоїв з водопостачанням у південних регіонах. Помітний негативний вплив упродовж усього року мало й зупинення діяльності бізнесу на час повітряних тривог.

Проте, попри усі виклики війни, з ІІ кварталу 2023 року реальний ВВП повернувся до зростання. Крім високої адаптивності бізнесу та населення, стійкої ситуації в енергетиці впродовж більшої частини року та м’якої фіскальної політики, вагому роль мали зусилля НБУ зі збереження макрофінансової стабільності в Україні.

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Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися дещо нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за січень 2024 року (5,7%). Це, зокрема, може пояснюватися консервативнішими оцінками урожаїв зернових і зернобобових Державною службою статистики.

Відновлення економіки у 2024 році

За прогнозом НБУ, зростання реального ВВП триватиме впродовж цього року.

Відновлення економіки підтримуватимуть збереження м’якої фіскальної політики завдяки значній міжнародній допомозі, поліпшення ділових очікувань та зростання доходів домогосподарств, заходи НБУ та уряду з підтримання макрофінансової стабільності.

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Однак зберігаються й ризики, пов’язані насамперед з війною. Так, обмежити економічне зростання можуть, зокрема, довше, ніж припускається, збереження безпекових ризиків та вища інтенсивність військових дій, подальші руйнування енергетичної інфраструктури та посилення міграційних тенденцій.

Відчутний вплив може мати також зменшення врожайності основних сільськогосподарських культур, якщо погодні умови повернуться до середніх кліматичних норм.

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