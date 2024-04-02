В Нацбанке прокомментировали курсовые колебания на валютном рынке — Finance.ua

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В Нацбанке прокомментировали курсовые колебания на валютном рынке

Валюта
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В Нацбанке прокомментировали курсовые колебания на валютном рынке
В Нацбанке прокомментировали курсовые колебания на валютном рынке
Ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания — неугрожающими.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время традиционной встречи Правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.
Он заявил, что со второй половины марта активизировались расходы правительства после существенного сокращения в начале года.

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«Вместе с последующим исчерпанием эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту. Как следствие, гривна ослабла», — пояснил Пышный.
В то же время, по его словам, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания — неугрожающими.
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«НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды», — отметил глава НБУ.
Глубина валютного рынка и дальше увеличивалась — в марте она выросла до $119 млн за день по сравнению с $34 млн за день до перехода к управляемой гибкости. Разница между наличным и официальным курсом составляет 0,7%, что меньше, чем в предыдущие периоды.
«Оба фактора увеличивают устойчивость валютного рынка Украины», — подчеркнул Пышный.
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Он также напомнил, что с 1 января 2025 г. заработает требование к банкам — участникам СЭП зачислять средства на счета клиентов в течение одного часа с момента их поступления на счет банка. После реализации функционала мгновенных платежей в СЭП банки должны быть готовы зачислять их в течение 10 секунд.
«До конца 2024 года продлится тестирование функционала мгновенных платежей на стенде СЭП участниками Системы электронных платежей НБУ. К нему уже присоединились 70% банков. Полноценный старт мгновенных платежей в СЭП запланирован на начало II квартала 2025 года», — подытожил глава Нацбанка.

Справка Finance.ua:

  • Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенность НБУ относительно целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне. Курс определяется динамикой спроса и предложения;
  • Национальный банк с 29 марта обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте через систему электронных платежей Национального банка;
  • финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ожидали курс 40,29 грн/доллар. Кроме того, население Украины в феврале ожидало курс 39,84 грн/доллар, а банкиры в январе прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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