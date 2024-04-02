Украинцы за последний месяц сократили покупку валюты в банках на треть — Finance.ua
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Украинцы за последний месяц сократили покупку валюты в банках на треть

Валюта
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Украинцы за последний месяц сократили покупку валюты в банках на треть
Украинцы за последний месяц сократили покупку валюты в банках на треть
Население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Объем покупки упал по сравнению с февралем на 30,3%, когда украинцы купили 824,5 млн долларов.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Курс доллара на наличном рынке почти полностью зависит от курса межбанковского валютного рынка. На межбанке курс за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта — 39,34 грн/доллар. В конце месяца курс немного снизился.
В результате курс на наличном рынке за март вырос на 80 копеек до 39,45 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты у населения и бизнеса на 50%. Предварительные открытые данные говорят сейчас, что эта сумма превышает 120 млрд долларов;
  • курс доллара в Украине продолжит колебаться, хотя угрозы резкого роста пока нет, спрогнозировал экономист Олег Устенко;
  • Нацбанк изучает возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабления запрета на обслуживание внешних долгов.
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По материалам:
РБК-Україна
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