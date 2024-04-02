Украинцы за последний месяц сократили покупку валюты в банках на треть — Finance.ua

Украинцы за последний месяц сократили покупку валюты в банках на треть Сегодня 10:03 — Валюта

Украинцы за последний месяц сократили покупку валюты в банках на треть

Население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Объем покупки упал по сравнению с февралем на 30,3%, когда украинцы купили 824,5 млн долларов.

Таблица: РБК-Украина

Курс доллара на наличном рынке почти полностью зависит от курса межбанковского валютного рынка. На межбанке курс за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен.

Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта — 39,34 грн/доллар. В конце месяца курс немного снизился.

В результате курс на наличном рынке за март вырос на 80 копеек до 39,45 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

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