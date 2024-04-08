В какой валюте украинцы хранят свои деньги и в каких банках — Finance.ua

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В какой валюте украинцы хранят свои деньги и в каких банках

Валюта
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В какой валюте украинцы хранят свои деньги и в каких банках
В какой валюте украинцы хранят свои деньги и в каких банках
В феврале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 208 млрд гривен. При этом 35,4% вкладов было в иностранной валюте.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Валюта вкладов и процентные ставки

По данным НБУ, на 1 марта 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов.
Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 780 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 427 млрд гривен.

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При этом процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в феврале 2024 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,4% годовых, то по валютным депозитам банки давали только 1,0% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 452,6 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,1 млн.
На втором месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 189,1 млрд гривен, на третьем частный Универсал Банк — 8,2 млн вкладчиков, сумма — 84,1 млрд гривен.
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Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,0 млн, сумма — 67,8 млрд гривен и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,2 млн, сумма — 55,8 млрд гривен
В какой валюте украинцы хранят свои деньги и в каких банках
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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