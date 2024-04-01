Депозиты: тройка лучших предложений от банков по версии FinAwards — Finance.ua

Депозиты: тройка лучших предложений от банков по версии FinAwards
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии были вручены более 630 наград.
В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.
Лучший депозит
В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший депозит».
В этой номинации выбирали финансовый продукт и банк, который стал лидером в области депозитных услуг и обеспечивает оптимальные условия роста и сбережения средств. К слову, в этом году за это звание соревновалось рекордное количество участников — 34 банка.
Победителем в номинации по голосованию стал АО «КБ «Глобус» и его депозит «Накопительный»:
- Срок размещения: 36 мес.
- Сумма размещения: на 12 мес. — от 1000 грн, макс. сумма без ограничений
- Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15,50%
- Капитализация процентов по выбору клиента — да
- Возможность пополнения вклада — да
«Серебро» получил депозит от monobank (Universal Bank). Условия вклада таковы:
- Срок размещения: от 3 до 24 мес.
- Сумма размещения: на 12 мес. — от 1000 грн, макс. сумма без ограничений
- Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15%
- Капитализация процентов по выбору клиента — да
- Возможность пополнения вклада — да
Третье место завоевал Агропросперис Банк с депозитом «Капитал». Вот несколько основных условий этого предложения от банка:
- Срок размещения: 3/6/9/2/18/24 мес.
- Сумма размещения: на 12 мес. — от 5000 грн, макс. сумма без ограничений.
- Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15,25%
- Капитализация процентов по выбору клиента — да
- Возможность пополнения вклада — да
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
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