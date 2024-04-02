Определили тройку народных банков Украины: рейтинг FinAwards — Finance.ua

Определили тройку народных банков Украины: рейтинг FinAwards Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Определили тройку народных банков Украины: рейтинг FinAwards

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.

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В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Народный банк

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Народный банк».

Победителя определяет наиболее требовательный член жюри — люди. Тройка лучших формируется через уникальный рейтинг сайта «Минфин», который построен исключительно на базе отзывов посетителей о качестве обслуживания в банках.



То есть, на позицию банка в рейтинге влияют только отзывы клиентов, проверенные модерацией сайта. Результат этого рейтинга — номинация «Народный банк», олицетворяющая народное признание и народную любовь.

Тройка лидеров

sportbank.



На второй строчке разместился еще один необанк — monobank (Universal Bank). Третье место в номинации «Народный банк» получил украинский необанкНа второй строчке разместился еще один необанк —(Universal Bank).

А-Банк. А народным любимцем и победителем в номинации стал

CEO Treeum Валерия Лунева (слева) и председатель Правления А-Банка Кандауров Юрий Васильевич с наградой (справа)

О победителе. А-Банк (до 2007 года Украинский кредитный банк) — украинский розничный банк, зарегистрированный 30 октября 1992 года с головным офисом в городе Днепр.

Главные совладельцы А-Банка — братья Григорий и Игорь Суркисы и их дочери Марина и Светлана.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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