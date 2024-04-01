Определили ТОП-3 устойчивых банков Украины — Finance.ua

Определили ТОП-3 устойчивых банков Украины
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.
В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.
Устойчивый банк
В ходе FinAwards определили и обладателя титула «Устойчивый банк».
Как выбирали? Один из организаторов премии FinAwards, сайт Минфин, проводит ежеквартальную оценку деятельности банков на основании информации из официальных и открытых источников. Эксперты исследуют показатели, характеризующие устойчивость банков к стрессам и лояльность вкладчиков.
Для определения наиболее устойчивых банков учитываются следующие характеристики:
- качество активов;
- ликвидность;
- возможность внешней поддержки;
- прирост вкладов;
- платежная репутация
и т. д.
На основе этого уникального исследования и определяется тройка лидеров.
Лидеры в номинации
Победителем в номинации «Устойчивый банк» стал УкрСиббанк. К слову, банк получает это звание уже второй год подряд.
«Серебро» в номинации присудили Креди Агриколь Банк. А «бронзовым» призером оказался Райффайзен Банк, который до 2022 года пять лет подряд занимал первую строчку на пьедестале устойчивых банков.
О победителе
- Укрсиббанк — один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на рынке с 1990 года. 60% акций банка принадлежат крупной финансовой группе BNP Paribas, который является лидером в Еврозоне и имеет 200-летнюю историю и амбициозную политику корпоративной социальной ответственности. 40% акций владеет ЕБРР.
- В 2021 году Укрсиббанк стал членом Глобального договора ООН. Банк подтвердил соблюдение десяти принципов Глобального договора в области защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.
- В 2023 году ведущее международное издание Euromoney в очередной раз отметило главного акционера Укрсиббанка Группу BNP Paribas наградами «Лучший банк мира» и «Лучший банк мира по устойчивому финансированию», а также рядом региональных и национальных наград.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
Поделиться новостью