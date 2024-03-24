Байден подписал бюджет США на 2024 год: чи є допомога Україні — Finance.ua

Байден подписал бюджет США на 2024 год: чи є допомога Україні
Президент США Джо Байден подписал одобренный Сенатом законопроект о финансировании федеральных агентств на $1,2 трлн до конца финансового года (до 30 сентября). Это положило конец угрозе приостановки работы американского правительства.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Этот двухпартийный законопроект финансирования, который я только что подписал, позволяет правительству функционировать, инвестирует в американский народ и укрепляет нашу экономику и национальную безопасность», — заявил Байден.
Однако президент США подчеркнул, что работа Конгресса еще не окончена.
В настоящее время Палата представителей должна принять другие законопроекты, в частности, связанные с национальной безопасностью и безопасностью на границах, что предусматривает и помощь Украине.
Впрочем, Конгресс США идет на пасхальный перерыв. Палата рассмотрит помощь Украине уже после 9 апреля.
Напомним, законопроект не предусматривает финансирование Украины и Израиля.
Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон сообщает, что в планах — начать работу над дополнительным законопроектом про безопасность после двухнедельного перерыва.
По его словам, законопроект о дополнительном финансировании для Украины будет рассмотрен, как только решат вопросы с финансированием федерального правительства.
Для Украины важно, чтобы одобрение законопроекта произошло как можно скорее.
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