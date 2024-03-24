Байден подписал бюджет США на 2024 год: чи є допомога Україні — Finance.ua

Байден подписал бюджет США на 2024 год: чи є допомога Україні Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Байден подписал бюджет США на 2024 год: чи є допомога Україні, Фото: AP

Президент США Джо Байден подписал одобренный Сенатом законопроект о финансировании федеральных агентств на $1,2 трлн до конца финансового года (до 30 сентября). Это положило конец угрозе приостановки работы американского правительства.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Читайте также Марченко озвучил план Б на случай отсутствия помощи Украине от США

«Этот двухпартийный законопроект финансирования, который я только что подписал, позволяет правительству функционировать, инвестирует в американский народ и укрепляет нашу экономику и национальную безопасность», — заявил Байден.

Однако президент США подчеркнул, что работа Конгресса еще не окончена.

В настоящее время Палата представителей должна принять другие законопроекты, в частности, связанные с национальной безопасностью и безопасностью на границах, что предусматривает и помощь Украине.

Читайте также Украина может получить $8,5 млрд от США в качестве кредита

Впрочем, Конгресс США идет на пасхальный перерыв. Палата рассмотрит помощь Украине уже после 9 апреля.



Напомним, законопроект не предусматривает финансирование Украины и Израиля.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон сообщает, что в планах — начать работу над дополнительным законопроектом про безопасность после двухнедельного перерыва.

Читайте также Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины

По его словам, законопроект о дополнительном финансировании для Украины будет рассмотрен, как только решат вопросы с финансированием федерального правительства.

Для Украины важно, чтобы одобрение законопроекта произошло как можно скорее.



theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.