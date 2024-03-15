Марченко озвучил план Б на случай отсутствия помощи Украине от США — Finance.ua
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Марченко озвучил план Б на случай отсутствия помощи Украине от США

Казна и Политика
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Марченко озвучил план Б на случай отсутствия помощи Украине от США
Марченко озвучил план Б на случай отсутствия помощи Украине от США
Украина будет просить страны-члены «Большой семерки» увеличить размер взносов для помощи Киеву, если Конгресс США не примет решения о помощи. Но, скорей всего, деньги от США будут.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время телемарафона, сообщает РБК-Украина.
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«Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Конгресса) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится», — сказал он.
По его словам, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, «для формирования пула партнеров доверия, которые принимаются в рамках G7».
«Мы получаем постоянные заверения со стороны правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным», — сказал министр.
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В то же время Украина нарабатывает другие варианты.
«Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США», — сообщил Марченко, отметив, что это могут быть не только страны «Большой семерки», но и другие, например, Северной Европы, которые поддерживают Украину.

Справка Finance.ua:

  • в последние месяцы Конгресс США не может одобрить пакет помощи Украине на 60 млрд долларов из-за позиции республиканцев в Палате представителей и бывшего президента Дональда Трампа;
  • министр юстиции Денис Малюська во время визита в США заявил, что Украина может получить $8,5 млрд из заблокированного пакета финансовой помощи в виде кредита;
  • если США не продолжат поддерживать Украину, Европейскому Союзу придется удвоить военную помощь.
По материалам:
РБК-Україна
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