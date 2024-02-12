Что будет с соцвыплатами при отсутствии денег США — ответ Офиса президента Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Что будет с соцвыплатами при отсутствии денег США — ответ Офиса президента

В Украине власти обещают сохранить все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.

Об этом заявил экономический советник президента Олег Устенко в эфире общенационального телемарафона «Единые новости», передает портал Новости.Live.

Выплата социальной помощи

Как отметил чиновник, при наличии проблем с международным финансированием соцвыплаты в стране прекращаться не будут. Власти могут отложить некоторые программы несоциального характера.

По словам советника, их поставят на паузу или будут выполнять, когда будет понятно, что расчеты по ним будут. То есть только после того, как начнут поступать дополнительные финансы в страну.

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«Если ситуация будет критической, то социальные выплаты будут продолжаться. Все, что касается несоциального характера, программ, скажем инвестиционных, программ, которые заложены в смету нашего государственного бюджета на этот год, их придется, даже несмотря на разработанные графики, передвигать на тот период времени, когда будет получена дополнительная поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

Проблемы с международным финансированием

Ранее агентство Bloomberg писало, что у украинцев могут возникнуть проблемы из-за отсутствия финансовой помощи от США.

Поэтому украинские чиновники рассматривают возможность:

увеличения объема продаж военных облигаций;

повышения налогов;

сокращения расходов.

Есть угроза, что могут подскочить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

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Такие изменения возможны из-за того, что кредит от Международного валютного фонда (МВФ), который также входит в пакет помощи от Соединенных Штатов, оказался под угрозой из-за рисков, что Украина не сможет погасить внешнюю задолженность.

Напомним, глава Национального банка Андрей Пышный заявил , что Украина рассчитывает, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена ​​в ближайшие месяцы, в то же время прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.

Как подсчитали в Институте изучения войны, ЕС и его государства-члены предоставили Украине 148,5 млрд долларов (138 млрд евро). В эту сумму входит и недавно объявленный пакет поддержки в размере 50 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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