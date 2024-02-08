Сенат США проголосовал за рассмотрение отдельного законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню — Finance.ua
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Сенат США проголосовал за рассмотрение отдельного законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Казна и Политика
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Сенат США проголосовал за рассмотрение отдельного законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США проголосовал за рассмотрение отдельного законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США повторно пересмотрел законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.
Законопроект набрал нужные 60 голосов сенаторов.
Это позволило открыть дебаты по законопроекту, то есть голосование не было финальным. После Сената документ перейдет к голосованию в Палате представителей, но нет уверенности, когда спикер Майк Джонсон проведет голосование и сделает ли это вообще.

Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает выделение $95,3 миллиарда помощи союзникам США — Украине, Израилю и Тайваню.
Напомним, накануне вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израиля, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.
Пакет на $118 млрд предусматривал предоставление Украине $60 млрд и содержал иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы. До этого президент США Джа Байден обвинил Дональда Трампа в падении поддержки республиканцами законопроекта.
По материалам:
theБабель
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