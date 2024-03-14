Украина может получить $8,5 млрд от США в качестве кредита — Finance.ua

Украина может получить $8,5 млрд от США в качестве кредита Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Украина может получить $8,5 млрд от США в качестве кредита

Министр юстиции Денис Малюська во время визита в США заявил, что Украина может получить $8,5 млрд из заблокированного пакета финансовой помощи в виде кредита.

Об этом пишет Reuters

По словам Малюськи, в США он получил «весьма оптимистичные» сигналы от американских законодателей об одобрении финансовой помощи Украине.

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«Мы призываем оставить в стороне какие-либо разногласия или политические споры, направленные на внутренние потребности, поскольку мы видим, что в обоих лагерях — и республиканцы, и демократы — все соглашаются, что поддержка должна быть предоставлена», — отметил министр юстиции.

Он подчеркнул, что законодатели США понимают, что отсутствие финансовой помощи приведет к «катастрофе на поле боя».

Министр юстиции также выразил надежду на то, что помощь со стороны США будет принята в ближайшем будущем. По его мнению, это вопрос технических процедур.

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Комментируя предложение предоставить 8,5 миллиарда долларов из 61 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи, предложенной Украине, в качестве кредита, Малюська сказал, что окончательное решение будет за Минфином.

Министр юстиции отметил, что Киев однозначно предпочел бы безвозвратную помощь, но, скорее всего, согласился бы на предложение.

«Если такая дискуссия затянет процесс предоставления финансовой помощи, то давайте отложим дискуссию в сторону и возьмем все, что дадут», — заявил Малюська.

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности намерен отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

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