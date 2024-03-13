Байден оценил выделенную США помощь Украине — Finance.ua

Байден оценил выделенную США помощь Украине Сегодня 14:32

Байден оценил выделенную США помощь Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине нового пакета помощи в 300 млн долларов, который включает отправку боеприпасов и военное оборудование, назвав ее «недостаточной».

Об этом пишет Reuters.

Байден отметил, что это экстренный пакет помощи, который удалось сформировать за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предварительных контрактов Пентагона.

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«Того, что мы одобрили, совсем недостаточно. Конгресс должен немедленно принять предложенный обеими партиями законопроект о национальной безопасности, включающий помощь Украине», — сказал Байден в ходе переговоров в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Дональдом Туском.

Глава Белого дома добавил, что нужно действовать, пока владимир путин не создал угрозы для всего свободного мира.

«Потому что, как помнит Польша, россия не остановится в Украине. По моему мнению, путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира», — подчеркнул Байден.

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Как известно, в США уже несколько месяцев не могут одобрить новую помощь Украине из-за разногласий в Конгрессе между республиканцами и демократами по защите границы.

В феврале Сенат США поддержал пакет, предусматривающий более 60 млрд долларов для Украины — преимущественно на военную помощь. Но документ так и не рассмотрели в Палате представителей из-за отказа спикера Джонсона поставить его на голосование.

Справка Finance.ua:

во вторник, 12 марта, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты передают Украине оборонный пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов (первый в 2024 году) на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

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