В Госдепе США ответили на инициативу Дуды по увеличению расходов на оборону — Finance.ua
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В Госдепе США ответили на инициативу Дуды по увеличению расходов на оборону

Мир
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В Государственном департаменте США отреагировали на предложение президента Польши Анджея Дуды увеличить финансирование обороны странами-членами НАТО.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер напомнил, что еще не все члены Альянса поддерживают уже установленные расходы.
По его словам, необходимо добиться того, чтобы расходы на оборону всех стран-членов НАТО достигли показателя в 2% от ВВП.
Представитель Госдепа отметил, что приблизительно две трети членов Альянса удерживают расходы на оборону на указанном уровне.
«Но я думаю, что это первый шаг, прежде чем мы начнем обсуждать дополнительные предложения», — сказал Миллер на брифинге.
Напомним, со своей стороны президент Польши Анджей Дуда во время переговоров с президентом США Джо Байденом предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3% от ВВП.
Политик считает, что никто не отважится напасть на сильное НАТО, на сильные страны, которые смогут защитить свои границы.
По материалам:
УНІАН
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