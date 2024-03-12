В Госдепе США ответили на инициативу Дуды по увеличению расходов на оборону — Finance.ua

В Госдепе США ответили на инициативу Дуды по увеличению расходов на оборону Сегодня 11:32 — Мир

В Государственном департаменте США отреагировали на предложение президента Польши Анджея Дуды увеличить финансирование обороны странами-членами НАТО.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер напомнил, что еще не все члены Альянса поддерживают уже установленные расходы.

По его словам, необходимо добиться того, чтобы расходы на оборону всех стран-членов НАТО достигли показателя в 2% от ВВП.

Представитель Госдепа отметил, что приблизительно две трети членов Альянса удерживают расходы на оборону на указанном уровне.

«Но я думаю, что это первый шаг, прежде чем мы начнем обсуждать дополнительные предложения», — сказал Миллер на брифинге.

Напомним, со своей стороны президент Польши Анджей Дуда во время переговоров с президентом США Джо Байденом предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3% от ВВП.

Политик считает, что никто не отважится напасть на сильное НАТО, на сильные страны, которые смогут защитить свои границы.

УНІАН По материалам:

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