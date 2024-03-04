В Конгрессе США назвали новые сроки рассмотрения помощи Украине — Finance.ua

В Конгрессе США назвали новые сроки рассмотрения помощи Украине
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон дает возможность сторонникам Украины разработать новый альтернативный законопроект, касающийся военной помощи — после того, как сорвал законопроект Сената.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что за кулисами Джонсон провел частные встречи с республиканцами Палаты представителей, пытавшимися заручиться поддержкой нового двухпартийного пакета финансирования, содержащего помощь Украине, Израилю и ограничения на границе США с Мексикой.
«Сейчас глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и достичь консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале к концу марта или в апреле», — говорится в статье.
Также в материале говорится, что Джонсон еще не занял позицию по поводу нового плана и не обязался выносить его на голосование. Он сказал своим коллегам, что сперва они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.
Но как только этот процесс будет завершен, ориентировочно к середине марта, предполагается, что законопроект может в кратчайшие сроки дойти до голосования — даже несмотря на риск негативной реакции со стороны радикального крыла партии.
Однако, отмечает CNN, проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены в отношении к Украине, а экс-президент Дональд Трамп «может фактически уничтожить законопроект всего одним постом в социальных сетях».
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«Это как воздушный шарик — каждое изменение, которое вы делаете, добавляет или теряет голоса. И поэтому мы пытаемся найти точку равновесия, ту золотую середину, которая позволит нам набрать 218 голосов», — сказал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.
Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, включающий финансирование для Украины, Израилю и Тайваню. Документ предусматривает более 60 млрд долларов Украине.
16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы без голосования за пакет финансирования помощи Украине.
29 февраля Майк Джонсон заявил, что вопрос предоставления помощи Украине будет рассмотрен после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.
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