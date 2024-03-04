В Конгрессе США назвали новые сроки рассмотрения помощи Украине — Finance.ua

В Конгрессе США назвали новые сроки рассмотрения помощи Украине Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В Конгрессе США назвали новые сроки рассмотрения помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон дает возможность сторонникам Украины разработать новый альтернативный законопроект, касающийся военной помощи — после того, как сорвал законопроект Сената.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что за кулисами Джонсон провел частные встречи с республиканцами Палаты представителей, пытавшимися заручиться поддержкой нового двухпартийного пакета финансирования, содержащего помощь Украине, Израилю и ограничения на границе США с Мексикой.

«Сейчас глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и достичь консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале к концу марта или в апреле», — говорится в статье.

Также в материале говорится, что Джонсон еще не занял позицию по поводу нового плана и не обязался выносить его на голосование. Он сказал своим коллегам, что сперва они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.

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Но как только этот процесс будет завершен, ориентировочно к середине марта, предполагается, что законопроект может в кратчайшие сроки дойти до голосования — даже несмотря на риск негативной реакции со стороны радикального крыла партии.

Однако, отмечает CNN, проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены в отношении к Украине, а экс-президент Дональд Трамп «может фактически уничтожить законопроект всего одним постом в социальных сетях».

«Это как воздушный шарик — каждое изменение, которое вы делаете, добавляет или теряет голоса. И поэтому мы пытаемся найти точку равновесия, ту золотую середину, которая позволит нам набрать 218 голосов», — сказал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, включающий финансирование для Украины, Израилю и Тайваню. Документ предусматривает более 60 млрд долларов Украине.

16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы без голосования за пакет финансирования помощи Украине.

29 февраля Майк Джонсон заявил , что вопрос предоставления помощи Украине будет рассмотрен после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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