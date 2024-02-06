Байден наложит вето на отдельный законопроект о помощи Израилю — Белый дом
Президент США Джо Байден наложит вето на закон, предусматривающий финансирование исключительно для Израиля. Такое предложение в Белом доме назвали «циничным политическим маневром».
Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление Административно-бюджетного управления Белого дома.
«Администрация провела месяцы, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения о национальной безопасности, которое защитит границу и обеспечит поддержку народам Украины и Израиля, а также предоставит такую необходимую гуманитарную помощь гражданам, пострадавшим от конфликтов во всем мире», — говорится. в заявлении.
Но, подчеркнули в Белом доме, вместо того чтобы «добросовестно работать над решением проблем национальной безопасности, этот законопроект является еще одним циничным политическим маневром».
В администрации Байдена призвали членов обеих палат Конгресса проголосовать против законопроекта о финансировании Израиля, и предупредили, что президент наложит на него вето, если голосование все же будет успешным.
Напомним, представители администрации Байдена в течение нескольких месяцев работали с демократами и республиканцами в Сенате над законопроектом, предусматривающим помощь для Украины, Израиля и реформу иммиграционной политики США. На днях этот компромиссный законопроект был представлен, Джо Байден призвал принять его как можно скорее.
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Однако республиканцы в Палате представителей заявили, что отклонят двухпартийный законопроект Сената и проголосуют только за финансирование для Израиля. В Белом доме выступили против этой идеи.
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