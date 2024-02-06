Байден наложит вето на отдельный законопроект о помощи Израилю — Белый дом Сегодня 15:15 — Мир

Байден наложит вето на отдельный законопроект о помощи Израилю — Белый дом

Президент США Джо Байден наложит вето на закон, предусматривающий финансирование исключительно для Израиля. Такое предложение в Белом доме назвали «циничным политическим маневром».

Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление Административно-бюджетного управления Белого дома.

Читайте также Военная помощь от США Украине: что известно о блокировании финансирования в Конгрессе

«Администрация провела месяцы, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения о национальной безопасности, которое защитит границу и обеспечит поддержку народам Украины и Израиля, а также предоставит такую ​​необходимую гуманитарную помощь гражданам, пострадавшим от конфликтов во всем мире», — говорится. в заявлении.

Но, подчеркнули в Белом доме, вместо того чтобы «добросовестно работать над решением проблем национальной безопасности, этот законопроект является еще одним циничным политическим маневром».

Читайте также США видят последствия прекращения помощи Украине — Блинкен

В администрации Байдена призвали членов обеих палат Конгресса проголосовать против законопроекта о финансировании Израиля, и предупредили, что президент наложит на него вето, если голосование все же будет успешным.

Напомним, представители администрации Байдена в течение нескольких месяцев работали с демократами и республиканцами в Сенате над законопроектом, предусматривающим помощь для Украины, Израиля и реформу иммиграционной политики США. На днях этот компромиссный законопроект был представлен, Джо Байден призвал принять его как можно скорее.

Читайте также США намерены выделить почти 12 млрд долларов Украине

Однако республиканцы в Палате представителей заявили, что отклонят двухпартийный законопроект Сената и проголосуют только за финансирование для Израиля. В Белом доме выступили против этой идеи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.