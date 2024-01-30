США видят последствия прекращения помощи Украине — Блинкен Сегодня 12:42 — Казна и Политика

США видят последствия прекращения помощи Украине — Блинкен

Ситуация с прекращением поставок американского оружия Украине уже определенным образом повлияла на поле боя.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«На данный момент у нас закончилась помощь, которую мы предоставляли Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя», — заявил он.

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По словам Блинкена, текущее финансирование потребностей Украины важно как со стороны США, так и со стороны партнеров по НАТО. А факт, что расходы на помощь Украине распределяются между всеми союзниками, должен стать четким посылом Конгрессу США, который должен одобрить дополнительный запрос на финансирование.

«Но так же, если Соединенные Штаты не выполнят наши обязательства, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают… Очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства», — отметил Блинкен.

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Он убежден, что союзники США по всему миру будут «продолжать делать то, что они делают», а в Конгрессе сохранится двухпартийная поддержка Украины.

«Так что давайте посмотрим, что будет в ближайшие дни и недели, как все это будет продвигаться, ведь другого волшебного горшка с деньгами нет», — добавил Блинкен и назвал одобрение поддержки Украины в ближайшее время жизненно важным.

Как известно, президент США Джо Байден еще в октябре прошлого года обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 млрд долларов для Украины. Однако оно до сих пор блокируется республиканцами из-за противоречий между партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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