Нидерланды выделяют 122 млн евро на военную помощь Украине — Finance.ua

Нидерланды выделяют 122 млн евро на военную помощь Украине Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Нидерланды выделяют 122 млн евро на военную помощь Украине

В Минобороны Нидерландов 29 января сообщили, что по итогам заседания в формате «Рамштайн» выделяют Украине 122 миллиона евро на военную помощь.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на нидерландское правительство.

В рамках нового пакета помощи Нидерландов большинство средств — 87 миллионов евро — направят на закупку 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Они дополнят выделенные страной 130 миллионов евро для фонда во главе с Германией.

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Еще 25 миллионов евро передадут Международному фонду по вопросам Украины, который возглавляет Британия и из которого финансируется совместная закупка военного оборудования непосредственно у производителей — в частности, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и запчастей.

Остальные 10 миллионов евро Нидерланды выделяют на усиление киберзащиты в Украине в рамках ІТ-коалиции, к которой присоединились после последнего заседания Контактной группы по обороне Украины.

«Очень важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Особенно сейчас важно показать, что мы помогаем Украине», — прокомментировала Кайса Оллонгрен.

Справка Finance.ua:

нидерландское правительство на 2024 год заложило для Украины 2 миллиарда евро военной поддержки, 295 миллионов евро как вклад в Европейский фонд мира, 89 миллионов евро на правосудие и три миллиона евро на невоенную киберподдержку;

первый транш в рамках пакета в размере 102 миллионов евро Нидерланды выделили еще в декабре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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