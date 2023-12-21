Нидерланды дают первые 102 млн евро Украине из средств, запланированных на 2024 год — Finance.ua

Нидерланды дают первые 102 млн евро Украине из средств, запланированных на 2024 год Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Нидерланды дают первые 102 млн евро Украине из средств, запланированных на 2024 год

Правительство Нидерландов в четверг, 21 декабря, объявило о выделении первого транша из более чем 2 миллиардов евро, запланированных для Украины на 2024 год, на гуманитарные нужды.

Об этом говорится в сообщении немецкого правительства.

Пакет в размере 102 миллионов евро рассчитан на первые четыре месяца 2024 года, чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне.

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Среди прочего, по 15 миллионов евро будут направлены в Управление ООН по координации гуманитарных дел и разминированию сельскохозяйственных угодий и деоккупированных территорий Украины.

Еще 62 миллиона евро средств Нидерландов пойдут на поддержку правительства Украины в предоставлении базовых услуг, восстановлении критически важной инфраструктуры и обеспечении реформ через программу Всемирного банка для восстановления Украины и Молдовы.

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В итоге 10 миллионов евро помогут профинансировать оборудование для украинской электросети.

В правительстве Нидерландов напомнили, что 15 декабря в Украине находился министр внешней торговли Нидерландов Жоффрей ван Леэйвен, который объявил о планах выделить дополнительную помощь на 2024 год.

Справка Finance.ua:

нидерландское правительство на следующий год заложило для Украины 2 миллиарда евро военной поддержки, 295 миллионов евро в качестве вклада в Европейский фонд мира, 89 миллионов евро на правосудие и три миллиона евро на невоенную киберподдержку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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