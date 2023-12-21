Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе — Finance.ua

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Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе

Казна и Политика
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Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе
Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе
В Белом доме считают, что достигли прогресса в ходе переговоров с республиканцами в Сенате США по усилению мер против миграции на южной границе, что позволит, возможно, в январе одобрить пакет дополнительного финансирования для Украины.
Об этом на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Кирби напомнил, что у правительства США есть средства на предоставление Украине только одного пакета военной помощи до конца года, но без решения Конгресса дальше денег на это не будет. Поэтому важно, чтобы американские законодатели проголосовали как можно скорее.
«Определенный прогресс (на переговорах. — Ред.) был достигнут, не буду забегать вперед, мы должны посмотреть, как будут развиваться события», — отметил он.
Представитель Белого дома подчеркнул, что независимо от выделения Украине помощи боевые действия там не остановятся, а россияне продолжат наступательные операции, в том числе на востоке в районе Авдеевки, которые ускорятся после замерзания почвы в конце января — начале февраля.
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«Мы хотим получить это финансирование как можно скорее. Похоже, это произойдет где-то в январе, но чем раньше — тем лучше», — добавил Кирби.
Белый дом в октябре обратился в Конгресс США с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.
В среду стало известно, что Сенат США до конца года не проголосует за пакет помощи Украине, хотя переговорщики обеих партий продолжают свою работу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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