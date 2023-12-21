Украина получила последний транш по макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро — Finance.ua
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Украина получила последний транш по макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро

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Украина получила последний транш по макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро
Украина получила последний транш по макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро
Еврокомиссия перечислила Украине последний транш на 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получил в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен в Twitter.
Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость достичь соглашения, чтобы и продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.
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«Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена», — добавила она.
Ранее чиновник заявляла, что эти деньги позволят Украине продержаться, пока ЕС утвердит новую программу на 50 млрд евро.
«Это поможет профинансировать расходы в начале 2024 года, создав небольшой, но важный мост», — добавила она.

Справка Finance.ua:

  • в ноябре 2023 года международные партнеры выделили льготное финансирование Украине на сумму 2 миллиарда долларов;
  • Украина своевременно выполняет условия программ МВФ (EFF) и макрофинансовой помощи ЕС. За 9 месяцев работы программы МВФ сделаны шаги по 16 из 23 структурных маяков МВФ и восемь из 20 условий по программе ЕС. Страна не выполнила или пропустила дедлайн по 6 маякам МВФ и 3 обязательствам ЕС.
По материалам:
РБК-Україна
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