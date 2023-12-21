Украина получила последний транш по макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро — Finance.ua

Украина получила последний транш по макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро Сегодня 13:00

Украина получила последний транш по макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро

Еврокомиссия перечислила Украине последний транш на 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получил в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен в Twitter

Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость достичь соглашения, чтобы и продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

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«Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена», — добавила она.

Ранее чиновник заявляла, что эти деньги позволят Украине продержаться, пока ЕС утвердит новую программу на 50 млрд евро.

«Это поможет профинансировать расходы в начале 2024 года, создав небольшой, но важный мост», — добавила она.

Справка Finance.ua:

в ноябре 2023 года международные партнеры выделили льготное финансирование Украине на сумму 2 миллиарда долларов;

Украина своевременно выполняет условия программ МВФ (EFF) и макрофинансовой помощи ЕС. За 9 месяцев работы программы МВФ сделаны шаги по 16 из 23 структурных маяков МВФ и восемь из 20 условий по программе ЕС. Страна не выполнила или пропустила дедлайн по 6 маякам МВФ и 3 обязательствам ЕС.



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