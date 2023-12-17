Лучшие профессии в Нидерландах для работы: перспективы, виза, уровень образования — Finance.ua

Лучшие профессии в Нидерландах для работы: перспективы, виза, уровень образования Сегодня 10:15 — Личные финансы

Лучшие профессии в Нидерландах для работы: перспективы, виза, уровень образования

Согласно последним данным Европейского управления труда (EURES), в Нидерландах сейчас около 200 000 открытых вакансий.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.com

Где есть вакансии

Среди основных секторов, в которых есть вакансии для заполнения — информационные технологии, менеджмент, инженерия, здравоохранение и логистика.

Читайте также Нидерланды выделят 17 млн ​​евро на поддержку судебной системы Украины

С нынешним уровнем безработицы в 3,5 процента, который Комиссия ЕС считает исторически низким, Нидерланды все еще сталкиваются с нехваткой рабочей силы.

Голландский рынок труда продолжает быть напряженным, количество вакансий превышает количество безработных, а в нескольких секторах ощущается дефицит рабочей силы.

Наибольший дефицит кадров:

Специалисты по банку данных и сети.

Разработчики программного обеспечения и программ.

Менеджеры оптовой и розничной торговли.

Инженеры-электрики.

Слесари машин.

Медсестры-специалисты.

Инженеры (кроме электриков).

Начальники производства промышленности и строительства.

Транспортные планировщики и работники логистики.

Военные занятия.

Электромонтеры и электротехники.

Медсестры (уровень старшего среднего профессионального образования).

Финансовые специалисты и экономисты.

Автомеханики.

Лаборанты.

Перспективные профессии

Кроме того, Агентство страхования работников (UWE) отметило, что такие профессии, как образование, промышленность, технологии, ІТ, транспорт и логистика уже много лет являются одними из перспективных профессий.

К перспективным профессиям относятся профессии, предоставляющие соискателям большие возможности для трудоустройства. Спрос на кадры в этих областях превышает предложение соискателей.

Читайте также Украинцы все чаще едут в Нидерланды на работу: какие зарплаты предлагают

В этом году добавились новые перспективные профессии, а именно:

Офицеры инкассации.

Планировщики и планировщики персонала.

Капитаны внутреннего судоходства.

Продавец модной одежды (одежда и обувь).

Советники по коммуникациям.

Это означает, что иностранцы, которые принадлежат или могут работать в рамках вышеупомянутых профессий, могут иметь более высокие шансы получить рабочую визу в Нидерландах.

Рабочая виза

Однако, чтобы получить нидерландскую рабочую визу, во-первых, лица должны иметь трудовой договор с голландским работодателем и получать по крайней мере минимальную заработную плату, установленную для работников старше 23 лет.

Кроме того, работодатель должен продемонстрировать, что этот пост не может быть занят работником из гражданин Нидерландов или других стран ЕС/ЕЭС.

Гражданам стран ЕС или ЕЭЗ или гражданам Швейцарии не требуется рабочая виза, чтобы получить работу в Нидерландах. Хотя если они намерены остаться в этой стране более четырех месяцев, они должны получить Citizen Service Number.

Какой уровень образования вы должны иметь, чтобы работать в Нидерландах

Различные профессии требуют разного уровня образования, и лица, которые намереваются подать заявку на работу в Нидерландах, должны ознакомиться с требованиями к конкретной работе.

Однако, согласно UWE, для таких профессий, как полицейские, оптики, налоговые консультанты или онлайн-маркетологи, претенденты должны иметь больше знаний, высшее образование или специальное обучение.

Между тем, для таких профессий как контролер движения, помощник на кухне, персонал общественного питания, продавец в аптеке и сотрудники связи с клиентами, не нужен определенный опыт или вообще не нужен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.