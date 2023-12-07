Нидерланды выделят 17 млн ​​евро на поддержку судебной системы Украины — Finance.ua

Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины
Нидерланды выделят 17 миллионов евро на укрепление судебной системы Украины для восстановления справедливости для жертв военных преступлений.
Об этом во время визита в Киев заявила глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот.
В ходе визита в Украину глава МИД Нидерландов встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Она также отметила важность продолжения поддержки Украины.
«Это будет длительный конфликт, поэтому вместе с ЕС и НАТО мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите от россии», — предупредила Брейнс Слот.
В своих переговорах министр также подчеркнула, что военные преступления против украинского народа не должны оставаться безнаказанными.
Именно поэтому Нидерланды предоставят Украине €17 млн на восстановление справедливости для жертв военных преступлений. Часть средств уйдет на укрепление судебной системы Украины.
Этот вклад будет состоять из двух частей:
- 9 миллионов евро, уже выделенных на проект «Восстановление достоинства и справедливости в Украине», направленный на поддержку системы правосудия Украины знаниями, практическим опытом и состоятельностью, в частности в сфере международного уголовного права;
- 8 млн евро, которые пойдут на поддержку Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС). Эти средства будут направлены на укрепление прокуратуры Украины и ее полиции в освобожденных районах страны. Миссия также использует деньги на консультативные услуги в сфере расследования и судебного преследования.
Глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот также встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и обсудила похищение детей российскими военными.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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