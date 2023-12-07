Нидерланды выделят 17 млн ​​евро на поддержку судебной системы Украины — Finance.ua

Нидерланды выделят 17 млн ​​евро на поддержку судебной системы Украины Сегодня 07:11 — Казна и Политика

Нидерланды выделят 17 млн ​​евро на поддержку судебной системы Украины

Нидерланды выделят 17 миллионов евро на укрепление судебной системы Украины для восстановления справедливости для жертв военных преступлений.

Об этом во время визита в Киев заявила глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот.

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В ходе визита в Украину глава МИД Нидерландов встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Она также отметила важность продолжения поддержки Украины.

«Это будет длительный конфликт, поэтому вместе с ЕС и НАТО мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите от россии», — предупредила Брейнс Слот.

В своих переговорах министр также подчеркнула, что военные преступления против украинского народа не должны оставаться безнаказанными.

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Именно поэтому Нидерланды предоставят Украине €17 млн ​​на восстановление справедливости для жертв военных преступлений. Часть средств уйдет на укрепление судебной системы Украины.

Этот вклад будет состоять из двух частей:

9 миллионов евро, уже выделенных на проект «Восстановление достоинства и справедливости в Украине», направленный на поддержку системы правосудия Украины знаниями, практическим опытом и состоятельностью, в частности в сфере международного уголовного права;

8 млн евро, которые пойдут на поддержку Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС). Эти средства будут направлены на укрепление прокуратуры Украины и ее полиции в освобожденных районах страны. Миссия также использует деньги на консультативные услуги в сфере расследования и судебного преследования.

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Глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот также встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и обсудила похищение детей российскими военными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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