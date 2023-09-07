В Нидерландах планируют создать дополнительные места для приема украинских беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Нидерландах планируют создать дополнительные места для приема украинских беженцев

Мир
37
В Нидерландах планируют создать дополнительные места для приема украинских беженцев
В Нидерландах планируют создать дополнительные места для приема украинских беженцев
Правительство Нидерландов призывает муниципалитеты создать дополнительные места, чтобы принимать украинцев. Предварительно нужно 97 тысяч мест.
Об этом сообщает De Telegraaf.
«Правительство снова обращается к муниципалитетам с просьбой предоставить дополнительные места для приема украинцев. Ожидается, что на 1 февраля потребуется 97 000 мест для приема беженцев, написал в письме мэрам безопасных регионов государственный секретарь Эрик ван дер Бург», — пишет издание.
Читайте также
В письме государственный секретарь Министерства юстиции и безопасности Нидерландов ван дер Бург отметил, что наплыв беженцев из Украины продолжается, и «не похоже, что ситуация изменится в ближайшее время». Ожидается, что к концу года беженцев из Украины будет более 104,4 тыс.
Место для вашей рекламы
На прошлой неделе во время консультаций Совета Безопасности мэры городов пообещали создать 90 тысяч мест для приема граждан. Сейчас их более 81 000. Тогда председатель Совета Безопасности Воутер Колфф предположил, что понадобится еще больше мест для приема украинцев.
В марте нидерландская телерадиокомпания NOS сообщила, что в Нидерландах, по меньшей мере, 212 украинских беженцев стали жертвами трудовой эксплуатации.

Справка Finance.ua:

  • по данным исследования ЦЭС, за рубежом, по разным сценариям, могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4−0,6 млн человек больше, чем в расчетах на декабрь 2022 года;
  • что касается наиболее распространенных проблем трудоустройства украинцев в Европе, то чаще всего жалуются на языковой барьер, неквалифицированную и низкооплачиваемую работу, непризнание украинского диплома об образовании.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.