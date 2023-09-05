Українці з вищим доходом до війни більш схильні до повернення з-за кордону (дослідження) — Finance.ua

Українці з вищим доходом до війни більш схильні до повернення з-за кордону (дослідження) Сьогодні 13:01

Українці з вищим доходом до війни більш схильні до повернення з-за кордону (дослідження)

Ситуація з українськими біженцями не покращується, необхідна більш активна державна політика, заявляє Центр економічної стратегії (ЦЕС) у звіті «Біженці з України: наміри повернутися, вплив на українську економіку та рекомендації щодо державної політики».

«За кордоном за різними сценаріями можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4−0,6 млн осіб більше, ніж у розрахунках на грудень 2022 року», — зазначається в документі.

За оцінками ЦЕС, у результаті українська економіка може щорічно втрачати від 2,7% до 6,9% ВВП.

Як зазначили дослідники, кількість українців, які виїхали за кордон, становить 5,6−6,7 млн осіб, що на 0,3−0,5 млн, або на 5% більше, ніж на кінець 2022 року.

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«Це стало наслідком ударів по енергосистемі України взимку 2022−23 років, посилення ракетних атак у травні на міста України, а також підриву Каховської ГЕС на початку червня 2023 року», — йдеться в дослідженні.

Уточнюється, що 63% біженців, згідно з дослідженням Info Sapiens на замовлення ЦЕС, мають намір повернутися в Україну, але ця частка падає. Крім цього, деякі українці (6,8%) вважають, що перспективи для їхніх дітей кращі за кордоном.

Згідно з ним, люди з вищим доходом до війни більш схильні до повернення, тоді як менш схильні повертатися люди з вищим доходом зараз. Крім того, студенти є однією з найбільших груп, які хотіли б залишитися за кордоном.

Зазначається, що більшість біженців — це жінки (найбільша частка жінок віком 35−49 років — 18%) і діти. Порівняно із показниками 2022 року незначно зменшилася частка дітей — з 52% до 51%, дівчаток і хлопчиків серед них приблизно порівну.

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Серед дорослих трохи збільшилася частка чоловіків — із 17% у листопаді 2022 року до 22% у травні 2023 року, зокрема серед людей зі статусом тимчасового захисту в ЄС — із 27% до 29%.

Уточнюється, що змінився також розподіл українських біженців за країнами перебування: з 42% до 29% скоротилася частка Польщі, тоді як частка Німеччини зросла з 18% до 26%.

Зазначається, що значна частина українських біженців втратила більшу частину своїх доходів після початку повномасштабного вторгнення, але станом на травень 2023 року економічне становище українських біженців за кордоном покращилось: із 40% до 35% скоротилась частка тих, кому доводиться заощаджувати на харчуванні або вистачає лише на їжу.

Чотири групи біженців

За допомогою кластерного аналізу в ЦЕС є чотири групи біженців.

Перша група (25% усіх біженців) — це класичні біженці: переважно жінки середнього віку з дітьми, які виїхали до Польщі. Вони не дуже адаптовані до життя за кордоном, оскільки 41% українців із цієї групи ніколи раніше не були за кордоном. До того ж вони переважно мешкали в населених пунктах, що перебували поза зоною бойових дій, але зазнавали ракетних обстрілів (центральна та західна Україна, а також Одеська область). Відповідно основною причиною виїзду за кордон були побоювання за власну безпеку.

Друга група (29% усіх біженців) — це квазітрудові мігранти, які виїхали за кордон не лише через війну, а й для роботи. Вони найбільш адаптовані до життя в іншій країні, оскільки 25% людей цієї групи вже мали досвід роботи за кордоном. Також для цієї групи зовнішні чинники — як бойові дії, так і політика української держави — найменше впливатимуть на їхні рішення щодо повернення в Україну.

Третя група (29% усіх біженців) — це професіонали, особи, які переважно працюють за фахом і менше готові працювати не за ним. Також до війни вони часто мали власний бізнес. Ця група більш лояльна до України і частіше, ніж інші, має намір повернутися в Україну.

Четверта група (16% усіх біженців) — це люди із зони бойових дій, українці, які найбільше постраждали від війни. Люди з цього сегмента найбільш готові робити кроки з адаптації за кордоном. Водночас вони також висловлюють найбільшу готовність до повернення в інший регіон України, якщо повернутися в їхній рідний буде неможливо. Їхнє рішення про повернення залежатиме від створених умов для цього.

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