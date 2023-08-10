У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату — Finance.ua

У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату Сьогодні 15:34 — Світ

У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату

У країнах ЄС перебувають понад 4 млн біженців з Україні, які отримали статус тимчасового захисту. У червні кількість втікачів від війни збільшилася майже на 46 000 людей.

Найбільше зростання прибуттів спостерігалося у Німеччині, Чехії та Ірландії, повідомляє Євростат.

Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 70 тисяч біженців із України. Найбільша кількість людей знайшли прихисток у таких країнах: Німеччина (28%), Польща (24%), Чехія (9%).

Порівняно із травнем кількість людей із тимчасовим захистом зросла на 1,1% (45 800 осіб).

Найбільший приріст біженців із України за місяць зафіксували у таких країнах:

Німеччина — 21 830 (+2,0%);

Чехія — 9 050 людей (+2,7%);

Ірландія — 3100 біженців (+3,7%).

Водночас до двох країн потік біженців знизився у червні порівняно із травнем:

Польщі (-13 635; -1,4%);

Італії (-1005; -0,6%).

Наразі в Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення.

Найбільша кількість українців на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:

Чехії - 32,2;

Польщі - 26,6;

Естонії - 25,8;

Болгарії - 24,9;

Литві - 24,7.

На 30 червня 2023 року серед отримувачів тимчасового захисту в ЄС 98% були громадянами України. З них 46,6% - жінки, 34,4% - діти, 19% - чоловіки.

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