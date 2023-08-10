У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату

Світ
174
У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату
У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: нові дані Євростату
У країнах ЄС перебувають понад 4 млн біженців з Україні, які отримали статус тимчасового захисту. У червні кількість втікачів від війни збільшилася майже на 46 000 людей.
Найбільше зростання прибуттів спостерігалося у Німеччині, Чехії та Ірландії, повідомляє Євростат.
Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 70 тисяч біженців із України. Найбільша кількість людей знайшли прихисток у таких країнах: Німеччина (28%), Польща (24%), Чехія (9%).
Порівняно із травнем кількість людей із тимчасовим захистом зросла на 1,1% (45 800 осіб).
Найбільший приріст біженців із України за місяць зафіксували у таких країнах:
  • Німеччина — 21 830 (+2,0%);
  • Чехія — 9 050 людей (+2,7%);
  • Ірландія — 3100 біженців (+3,7%).
Водночас до двох країн потік біженців знизився у червні порівняно із травнем:
  • Польщі (-13 635; -1,4%);
  • Італії (-1005; -0,6%).
Наразі в Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення.
Найбільша кількість українців на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:
  • Чехії - 32,2;
  • Польщі - 26,6;
  • Естонії - 25,8;
  • Болгарії - 24,9;
  • Литві - 24,7.
На 30 червня 2023 року серед отримувачів тимчасового захисту в ЄС 98% були громадянами України. З них 46,6% - жінки, 34,4% - діти, 19% - чоловіки.

Медичне (туристичне) страхування за кордон😷

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.