Кількість біженців прямо вплине на план відновлення України — нардеп Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

8 мільйонів українців були змушені покинути територію країни, ще 5 мільйонів стали внутрішніми переселенцями. Про це в Через російське вторгнення понадбули змушені покинути територію країни, щвнутрішніми переселенцями. Про це в інтерв'ю Українському радіо розповіла голова партії «Слуга народу», нардеп Олена Шуляк.

«Післявоєнне відновлення України вимагає чіткого розуміння того, скільки з цих мільйонів біженців повернуться в свої громади, і як ми можемо працевлаштувати їх і забезпечити доступ до соціальної інфраструктури», — зазначила вона.

За словами Шуляк, при плануванні відновлювальних заходів буде враховувано зокрема ситуацію з підприємствами в кожному населеному пункті - які залишилися, які були релоковані в інші регіони.

«Ми будемо планувати відновлення. Ми не будемо збирати просто статистику, фіксувати її і говорити: „У нас зруйновано сто садочків, ми сто садочків повинні відремонтувати або побудувати нових“. Ми зараз говоримо в цілому про нові принципи планування», — пояснила нардеп.

Українські біженці в Польщі розповіли про умови, за яких вони повернуться в Україну після війни. В першу чергу для них важливий цивілізаційний вибір держави — очікуване членство України в ЄС і НАТО. Також більшість хочуть підвищення рівня зарплат і поліпшення умов праці.

Великі міжнародні корпорації зобов’язали найняти на роботу 250 тисяч біженців з України та інших країн, які в даний час проживають в Європі. Ініціатором проекту стала компанія Amazon, яка обіцяє за три роки працевлаштувати в Європі не менше 5 тисяч біженців.

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УНІАН За матеріалами:

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