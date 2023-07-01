Кількість біженців прямо вплине на план відновлення України — нардеп — Finance.ua
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Кількість біженців прямо вплине на план відновлення України — нардеп

Казна та Політика
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Через російське вторгнення понад 8 мільйонів українців були змушені покинути територію країни, ще 5 мільйонів стали внутрішніми переселенцями. Про це в інтерв'ю Українському радіо розповіла голова партії «Слуга народу», нардеп Олена Шуляк.
«Післявоєнне відновлення України вимагає чіткого розуміння того, скільки з цих мільйонів біженців повернуться в свої громади, і як ми можемо працевлаштувати їх і забезпечити доступ до соціальної інфраструктури», — зазначила вона.
За словами Шуляк, при плануванні відновлювальних заходів буде враховувано зокрема ситуацію з підприємствами в кожному населеному пункті - які залишилися, які були релоковані в інші регіони.
«Ми будемо планувати відновлення. Ми не будемо збирати просто статистику, фіксувати її і говорити: „У нас зруйновано сто садочків, ми сто садочків повинні відремонтувати або побудувати нових“. Ми зараз говоримо в цілому про нові принципи планування», — пояснила нардеп.
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Українські біженці в Польщі розповіли про умови, за яких вони повернуться в Україну після війни. В першу чергу для них важливий цивілізаційний вибір держави — очікуване членство України в ЄС і НАТО. Також більшість хочуть підвищення рівня зарплат і поліпшення умов праці.
Великі міжнародні корпорації зобов’язали найняти на роботу 250 тисяч біженців з України та інших країн, які в даний час проживають в Європі. Ініціатором проекту стала компанія Amazon, яка обіцяє за три роки працевлаштувати в Європі не менше 5 тисяч біженців.
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За матеріалами:
УНІАН
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