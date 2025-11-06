До кінця року IBM планує скоротити кілька тисяч співробітників Сьогодні 02:15

До кінця року IBM планує скоротити кілька тисяч співробітників

IBM проведе скорочення у четвертому кварталі. І хоча компанія заявила, що звільнення торкнеться невеликого відсотка співробітників, роботу можуть втратити тисячі людей.

Кого торкнеться скорочення

«Протягом четвертого кварталу ми проводимо скорочення, яке охопить менш ніж десять відсотків нашого глобального штату, — сказав представник компанії CNBC. — Хоча певні робочі місця в США можуть бути скорочені, ми прогнозуємо, що загальна кількість наших працівників у США не зміниться порівняно з минулим роком».

Згідно з останнім річним звітом IBM, на кінець 2024 року в компанії працювало 270 000 осіб. Скорочення чисельності персоналу на 1% означатиме втрату 2700 робочих місць.

Причини скорочень

Під керівництвом генерального директора Арвінда Крішни IBM подвоїла ставку на програмне забезпечення, прагнучи скористатися зростанням витрат на хмарні послуги, оскільки підприємства інтегрують технології ШІ, пише Reuters.

Проте, минулого місяця IBM показала уповільнення росту ключового хмарного софтверного сегмента. Це викликало занепокоєння серед інвесторів, які покладають великі надії на те, що компанія зможе повною мірою скористатися бумом хмарних послуг. Її акції, які зросли на понад 35% цього року, у вівторок впали майже на 2%.

Інші технологічні компанії останнім часом теж скорочують штат. У жовтні стало відомо про звільнення в Amazon, яке стане наймасштабнішим з 2022 року. YouTube пропонує співробітникам грошові виплати за добровільне звільнення. Схожим шляхом пішов Ubisoft — у компанії стартувала програма «добровільного кар’єрного переходу».

