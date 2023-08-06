Часть украинских беженцев в Нидерландах лишится права на пребывание — Finance.ua

Часть украинских беженцев в Нидерландах лишится права на пребывание Сегодня 17:12

Нидерланды предоставили временную защиту более 2000 беженцам из Украины, не имеющим украинского гражданства. С 4 сентября 2023 года большинство из них лишатся права на пребывание в стране ЕС.

Этим беженцам из третьих стран нужно будет покинуть Нидерланды или попросить о международной защите, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на nos.nl.

С начала войны в Нидерланды прибыли не только граждане Украины, но и иностранцы, которые в то время легально проживали в Украине с разрешением на работу или обучение. Это в основном выходцы из африканских стран.

Поскольку с первых месяцев беженцы из третьих стран нередко выдавали себя за беженцев из Украины, Нидерланды прекратили предоставлять защиту людям без украинского гражданства.

К началу июля в стране оставалось 2300 таких беженцев. Им разослали письма и предложили подать заявления на международное убежище (статус беженца вместо временной защиты) или добровольно вернуться в свою страну. За добровольное возвращение власти предлагали компенсацию в 2000 евро.

Впрочем, за месяц предложением получить международное убежище воспользовались всего 500 человек — они переехали в специальные центры. Большинство граждан третьих стран также не обратилось за компенсацией в обмен на выезд из страны. Некоторые студенты, которые изучали медицину в Украине, пытаются самостоятельно оформить учебную или рабочую визу и найти жилье.

В правительстве разрабатывают инструкции, как муниципалитетам иметь дело с этой группой беженцев из Украины: разрешат ли им жить в муниципальных центрах для украинцев, или сотни людей окажутся на улице.

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