Найпоширеніші проблеми працевлаштування українців в Європі - дослідження — Finance.ua

Найпоширеніші проблеми працевлаштування українців в Європі - дослідження Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Найпоширеніші проблеми працевлаштування українців в Європі - дослідження

найпоширенішими проблемами працевлаштування українців в Європі є: Як зазначається в дослідженні Рейтинг,українців в Європі є:

мовний бар'єр (73%),

некваліфікована робота (29%),

низькооплачувана робота (19%),

невизнання українського диплому про освіту (14%).

Респонденти, які зараз в активному пошуку роботи додають сюди небажання роботодавців брати на роботу українців. Про останній фактор також часто говорять респонденти, які продовжують працювати в Україні. Також ті, хто працює в Україні, більше інших бачать проблемою некваліфіковану роботу, й можливо тому не хочуть змінювати українську роботу на неї.

Якщо мовний бар'єр відносно частіше називався респондентами у Західній Європі, то низько оплачувана робота, небажання брати на роботу українців — в Східній.

Про те, що робота знаходиться далеко від дому, частіше говорили респонденти, які перебувають в Північній Європі, про невизнання українських дипломів — у Південній.

Матеріальне становище

У майже 40% опитаних українців покращилось матеріальне становище за останній рік,

у чверті - не змінилось,

у третини — погіршилось.

Серед українців, які виїхали до вторгнення, таких майже половина.

Чим довше українці перебувають у Європі, тим кращу вони мають динаміку зміни матеріального стану за останній рік.

Існує пряма залежність: серед тих, хто має роботу в країні перебування, більшість своє матеріальне становище покращили, тоді як у непрацюючих або тих, хто продовжує працювати в Україні - все навпаки.

Важливо, що більшість студентів теж покращили свій матеріальний стан. Тоді як погіршення відбулося у людей середнього та старшого віку, частіше у жінок.

Найбільше українців, які покращили свій матеріальний стан за останній рік, перебувають у Північній та Західній Європі.

Знання мови

Лише 13% опитаних українців в Європі володіють мовою країни перебування на високому рівні, ще 20% - на середньому, який дозволяє підтримати бесіду або читати короткі тексти. 29% - мають базовий рівень, який дозволяє спілкуватися на побутовому рівні і передбачає знання простих фраз. Решта — початковий рівень або взагалі не володіють.

Найкращий рівень володіння мовою в українців, які перебувають у Південній та Східній Європі, найгірший — у Північній.

Чим довше українці перебувають у Європі, тим вищий рівень володіння місцевою мовою вони демонструють. Адже серед українців, які тут більше ніж кілька років, 58% мають високий або середній рівень, тоді як серед тих, хто тут кілька місяців — лише 7%.

Найгірше ці навички даються старшим людям. Молодь демонструє значно більший прогрес.

Майже 40% українців відвідують курси вивчення мови країни перебування, ще 20% планують це зробити. Найчастіше мовні курси відвідують українці, які перебувають у Західній (61%) та Північній (55%) Європі, найрідше — у Східній (24%). Найчастіше вивчають мову студенти, або ті, хто перебуває в пошуку роботи. Мовні курси частіше відвідують люди середнього і передпенсійного віку.

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