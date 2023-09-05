Найпоширеніші проблеми працевлаштування українців в Європі - дослідження — Finance.ua
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Найпоширеніші проблеми працевлаштування українців в Європі - дослідження

Особисті фінанси
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Найпоширеніші проблеми працевлаштування українців в Європі - дослідження
Найпоширеніші проблеми працевлаштування українців в Європі - дослідження
Як зазначається в дослідженні Рейтинг, найпоширенішими проблемами працевлаштування українців в Європі є:
  • мовний бар'єр (73%),
  • некваліфікована робота (29%),
  • низькооплачувана робота (19%),
  • невизнання українського диплому про освіту (14%).
Респонденти, які зараз в активному пошуку роботи додають сюди небажання роботодавців брати на роботу українців. Про останній фактор також часто говорять респонденти, які продовжують працювати в Україні. Також ті, хто працює в Україні, більше інших бачать проблемою некваліфіковану роботу, й можливо тому не хочуть змінювати українську роботу на неї.
Якщо мовний бар'єр відносно частіше називався респондентами у Західній Європі, то низько оплачувана робота, небажання брати на роботу українців — в Східній.
Про те, що робота знаходиться далеко від дому, частіше говорили респонденти, які перебувають в Північній Європі, про невизнання українських дипломів — у Південній.

Матеріальне становище

У майже 40% опитаних українців покращилось матеріальне становище за останній рік,
у чверті - не змінилось,
у третини — погіршилось.
Серед українців, які виїхали до вторгнення, таких майже половина.
Чим довше українці перебувають у Європі, тим кращу вони мають динаміку зміни матеріального стану за останній рік.
Існує пряма залежність: серед тих, хто має роботу в країні перебування, більшість своє матеріальне становище покращили, тоді як у непрацюючих або тих, хто продовжує працювати в Україні - все навпаки.
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Важливо, що більшість студентів теж покращили свій матеріальний стан. Тоді як погіршення відбулося у людей середнього та старшого віку, частіше у жінок.
Найбільше українців, які покращили свій матеріальний стан за останній рік, перебувають у Північній та Західній Європі.

Знання мови

Лише 13% опитаних українців в Європі володіють мовою країни перебування на високому рівні, ще 20% - на середньому, який дозволяє підтримати бесіду або читати короткі тексти. 29% - мають базовий рівень, який дозволяє спілкуватися на побутовому рівні і передбачає знання простих фраз. Решта — початковий рівень або взагалі не володіють.
Найкращий рівень володіння мовою в українців, які перебувають у Південній та Східній Європі, найгірший — у Північній.
Чим довше українці перебувають у Європі, тим вищий рівень володіння місцевою мовою вони демонструють. Адже серед українців, які тут більше ніж кілька років, 58% мають високий або середній рівень, тоді як серед тих, хто тут кілька місяців — лише 7%.
Найгірше ці навички даються старшим людям. Молодь демонструє значно більший прогрес.
Майже 40% українців відвідують курси вивчення мови країни перебування, ще 20% планують це зробити. Найчастіше мовні курси відвідують українці, які перебувають у Західній (61%) та Північній (55%) Європі, найрідше — у Східній (24%). Найчастіше вивчають мову студенти, або ті, хто перебуває в пошуку роботи. Мовні курси частіше відвідують люди середнього і передпенсійного віку.

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За матеріалами:
Finance.ua
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