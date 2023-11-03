Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на €500 миллионов — Finance.ua
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Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на €500 миллионов

Казна и Политика
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Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на €500 миллионов
Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на €500 миллионов
Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро, который будет включать боеприпасы.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе двухдневного визита в Украину, сообщает Het Parool.
«Им (украинцам. — Ред.) нужна поддержка, чтобы продолжать борьбу. В этом случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи», — сказала она.
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Министр отметила, что помощь будет направлена ​​до середины следующего года, а общий объем пакета составит около €500 млн. Из них около €260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды и €240 млн — на боеприпасы для танков.
Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине «столько, сколько это необходимо», заверила Оллонгрен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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