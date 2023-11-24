Украинцы все чаще едут в Нидерланды на работу: какие зарплаты предлагают — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы все чаще едут в Нидерланды на работу: какие зарплаты предлагают

Личные финансы
50
Украинцы все чаще едут в Нидерланды на работу: какие зарплаты предлагают
Украинцы все чаще едут в Нидерланды на работу: какие зарплаты предлагают
Украинцы все чаще выбирают западные страны Европы для своего пребывания и работы — в сентябре наибольший абсолютный прирост граждан Украины с временной защитой наблюдался в Германии (+1,6%, почти 20 тыс. человек), Нидерландах; (+2,8%, более 3,5 тыс.) и Ирландии (3,2%, около 3 тыс.) по сравнению с августом.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Как отмечают в Миграционной платформе EWL, кроме Германии украинцы проявляют растущий интерес к Нидерландам благодаря более высоким заработкам, чем в Восточной Европе.
Процесс легализации в Нидерландах, который может занять до месяца, включает получение номера BSN (идентификационный номер) и голландской временной защиты (наклейка в паспорт от IND — Службы иммиграции и натурализации Нидерландов). После этого украинцы имеют свободный доступ к рынку труда и могут трудоустроиться без дополнительных разрешений.
Читайте также
Статус временной защиты в Нидерландах могут получить граждане Украины, проживавшие на территории Украины до 26 ноября 2021 года. Также граждане Украины, легально находившиеся на территории Нидерландов во время начала полномасштабного вторжения. Важно, чтобы на 24 февраля 22 не было открытых рабочих виз или действующих видов на жительство в других странах ЕС.

Для кого есть работа Нидерландах

На рынке Нидерландов более 200 тыс. предложений работы, но подавляющее большинство требует знания языка на уровне B1 и водительских прав.
Стране не хватает специалистов IT, инженеров, медицинских работников, специалистов в логистической сфере, финансистов, автомехаников и т. д.
Читайте также

Сколько платят

Отрасли, открытые для работников без знания языка — это преимущественно сельское хозяйство (работа в поле и теплицах), пищевая промышленность (работа на мясокомбинатах), на складах. Такие вакансии подразумевают простую физическую работу с почасовой оплатой — 12−13 евро брутто (перед отчислением налогов).
Кроме того, следует учитывать, что иностранные работники часто сами должны оплачивать аренду жилья — 300−450 евро в месяц. Процесс его поиска может занять определенное время из-за дефицита жилья в стране.

Нюансы, которые следует учитывать

Голландия — это государство со стареющим обществом, часто люди до 75 лет остаются профессионально активными. Это означает, что на рынке много престарелых кандидатов. Поэтому для иностранцев работодатели вводят определенные возрастные ограничения.
«Большинство вакансий для иностранцев имеют ограничения до 50 лет, зачастую до 45 лет. Поэтому украинцы старше 45 лет, выехавшие в Нидерланды в начале полномасштабной войны, испытывают трудности с нахождением работы и возвращаются в Украину или едут в другие страны ЕС», — отмечает руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.
Читайте также
Еще один нюанс, который следует учитывать в поисках работы в Нидерландах — это наличие водительских прав.
По словам Маргариты Нестеренко, часто украинцы, особенно женщины, не имеют прав или не решаются водить автомобиль за границей. В то же время многие работодатели решают вопросы доезда работников с места их проживания до работы, предоставляя им автомобиль.
Следовательно, довольно часто украинцы, имеющие водительские права, объединяются и едут на работу с коллегами. В качестве альтернативы иногда для работников без прав выдают велосипеды (платно). Но следует учитывать, что расстояние от места работы до жилья обычно 8−10 км и больше.

Больше всего ценят поляков

Нидерланды, как страна с низким уровнем безработицы, тоже имеют устоявшиеся традиции трудоустройства иностранцев, несколько отличающийся от других стран Восточной Европы или Германии. Многие вакансии в Нидерландах открыты для граждан ЕС, преимущественно для поляков, составляющих наибольшую группу трудовых мигрантов в этой стране.
Поляки ездят в Нидерланды годами, они хорошо ассимилированы, многие знают английский и голландский языки. Поэтому они конкуренты украинцев на местном рынке труда.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.