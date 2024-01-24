ЕС готовит крупный пакет помощи Украине к годовщине вторжения рф — FT Сегодня 17:45 — Казна и Политика

ЕС готовит крупный пакет помощи Украине к годовщине вторжения рф — FT

Европейский Союз готовит дополнительную финансовую поддержку для Украины накануне годовщины полномасштабного вторжения рф, пытаясь восстановить уровень западной помощи Украине.

Об этом пишет Financial Times.

По словам одного из участвовавших в переговорах дипломатов, пакет помощи предусматривает, кроме санкций против рф, соглашение о выделении Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет, часть из которых может быть выплачена сразу же после ее заключения.

Также речь идет о еще 5 млрд евро военной помощи в год и решении о взыскании денег, полученном от замороженных российских активов.

«Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что (украинцы. — Ред.) нуждаются в поддержке», — сказал один из дипломатов ЕС, участвовавший в переговорах по этому пакету.

Как отмечается, новые санкции ЕС вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, как того потребовали Польша и страны Балтии.

Ограничения по другим товарам также могут быть смягчены, чтобы заручиться поддержкой, поскольку предыдущие попытки некоторых стран-членов наложить запрет на экспорт российского ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса.

Кроме того, продолжаются переговоры по реформированию так называемого Европейского фонда мира, финансировавшего поставки оружия для Киева. Переговоры сосредоточены на «постепенном отказе» от возмещения столицам расходов на вооружение, которое они отправили в Украину, и замене их платежами за совместное производство оружия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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