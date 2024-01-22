Только помощь Украине от США может помочь избежать вспышки большой войны в Европе, — Дуда — Finance.ua
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Только помощь Украине от США может помочь избежать вспышки большой войны в Европе, — Дуда

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Продолжение помощи Соединенных Штатов Америки — это единственная надежда на победу Украины в борьбе с россией и способ избежать вспышки большой войны в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в эфире Fox News.
По его словам, принятие Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине является «единственной надеждой на победу страны в войне с россией и одновременно способом избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных».
«Если рф выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Так что только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине», — подчеркнул Дуда.
Напомним, за последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США разгорелась «политическая война» между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.
Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, который предусматривает выделение 106 млрд долларов на помощь Израилю Украине и Тайваню, а также укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль — 14,3 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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