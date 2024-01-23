Что ждет Украину без помощи Запада: задержка зарплат, пенсий и печать денег — СМИ — Finance.ua
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Что ждет Украину без помощи Запада: задержка зарплат, пенсий и печать денег — СМИ

Казна и Политика
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Если в ближайшие месяцы США и ЕС не предоставит Украине финансовую помощь, стране придется принимать «болезненные экономические меры» и запустить «печатный станок».
Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали украинские чиновники и экономисты.
Как пишет издание со ссылкой на источники, Киеву уже необходимы средства для поддержки работы правительства, выплат зарплат, пенсий и субсидирования.
Украинские власти могут продержаться еще несколько месяцев, начав задерживать зарплаты или взяв еще больше ссуд. На первые месяцы 2024 года Киеву должно хватить 2 млрд долларов, предоставленных МВФ.
Но после этого для покрытия дефицита нужно будет печатать деньги.
Как отмечает WSJ, без финансовой поддержки Запада украинская экономика вернется в режим «выживания». Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.
По ее расчетам, без иностранной помощи Киеву придется задержать выплаты зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн педагогических работников, а также пенсий 10 млн пенсионеров.
Президент Владимир Зеленский ранее также предупреждал, что если Запад не предоставит финансовую помощь, украинское правительство не сможет платить пенсии.
Правительство уже рассматривает отмену запланированной на 1 марта индексации пенсий, если западные средства так и не поступят.
По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, тогда на выплату базовой суммы пенсий денег должно хватить за счет налогов. Но на помощь беженцам средств уже недостаточно.
В 2024 году дефицит бюджета Украины составит 40 млрд долларов. Большую часть этой суммы — 30 млрд долларов — правительство страны рассчитывает покрыть за счет помощи союзников. От ЕС Киев ожидает получить 18 млрд долларов, от США — 8,5 млрд долларов, а от МВФ — 5,4 млрд долларов. Оставшуюся сумму должны предоставить Великобритания и банки развития.
Однако пока Вашингтону и Брюсселю не удается согласовать финансовую помощь Украине на 61,4 млрд долларов и 50 млрд евро соответственно.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
По материалам:
Економічна Правда
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