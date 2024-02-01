Военная помощь от США Украине: что известно о блокировании финансирования в Конгрессе — Finance.ua

Военная помощь от США Украине: что известно о блокировании финансирования в Конгрессе Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Военная помощь от США Украине: что известно о блокировании финансирования в Конгрессе

США уже месяц не предоставляют Украине военную помощь, поскольку средства на нее закончились. Президент Джо Байден в октябре запросил у Конгресса 61 млрд долларов для Украины, но этот пакет финансирования стал заложником в переговорах по внутриполитическим вопросам. Ситуацию осложняют предстоящие президентские выборы и влияние Дональда Трампа на республиканцев.

Об этом пишет «Слово и дело».

Несмотря на неопределенность на Капитолийском холме, в Украине уверены, что помощь от Штатов будет.

Инфографика: «Слово и дело».

20 октября Джо Байден подал в Конгресс США большой запрос для обеспечения нужд безопасности — в целом на 105 млрд долларов. В законопроект были включены все спорные вопросы: помощь Украине (61,4 млрд долларов), помощь Израилю (14,3 млрд), помощь Тайваню (7,4 млрд) и укрепление безопасности Индо-Тихоокеанского региона, укрепление границы с Мексикой (13,6 млрд), а также гуманитарная помощь для Украины, Израиля и Газы (10 млрд).

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Накануне запроса Байден обратился к американскому народу, рассказав о важности поддержки Украины и Израиля. «Я знаю, что эти конфликты могут казаться далекими. Естественный вопрос: почему это важно для Америки? Поэтому позвольте мне поделиться с вами, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для национальной безопасности Америки. Вы знаете, история научила нас, что, когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больше хаоса и еще больше разрушений», — сказал он в обращении.

Он также обратился к Конгрессу с просьбой приложить усилия для обеспечения поставок вооружения Украине.

Но в Конгрессе к президенту не прислушались. Сначала представители Республиканской партии захотели разделить пакет — рассмотреть отдельно помощь Украине и Израилю (якобы потому, что от Украины требуется больше отчетности). Но Байден выступил против.

Затем республиканцы потребовали, чтобы в пакет финансирования добавили меры по сдерживанию миграции на границе с Мексикой.

В начале декабря законопроект не прошел процедурное голосование, необходимое для начала работы над ним: нужно было по меньшей мере 60 голосов, но «за» проголосовали только 47 демократов и 2 независимых сенатора.

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Блокировку помощи Байден назвал политическим шантажом со стороны республиканцев: «Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою жесткую партийную политику в отношении границ. Это — политический шантаж чистой воды и не более. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны, чтобы балансировать на политическом рубеже».

Администрация Байдена приступила к работе с демократами и республиканцами, чтобы решить спорные вопросы. В середине декабря сообщалось, что в переговорах есть прогресс, была надежда на одобрение финансирования до Рождества, но Конгресс ушел на каникулы без решения.

В конце декабря США выделили Украине последний пакет военной помощи на 250 млн долларов, денег больше нет.

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После возвращения Конгресса с каникул обсуждение помощи Украине и мер по защите американской границы продолжились. Байден провел закрытую встречу, по итогам которой заявил, что «большинство членов Конгресса поддерживают помощь».

На днях стало известно, что Конгресс согласовал соглашение о границе с Мексикой, оно предусматривает существенные уступки республиканцам. Байден призвал Конгресс, наконец, принять двухпартийный законопроект, а также выразил готовность закрыть границу, если он станет «перегруженным».

Но после положительных сигналов о достижении соглашения спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект уже «мертворожденный». При этом он отрицает, что блокирует договоренность о границе, чтобы подыграть Дональду Трампу, который собирается баллотироваться в президенты.

Трамп, как пишут СМИ, влияет на республиканцев в Конгрессе, чтобы не допустить соглашения о границе, а использовать миграционную тему во время своей президентской кампании. К тому же, если в Конгрессе договорятся и законопроект будет принят, это пойдет в пользу рейтинга Джо Байдена и лишит Трампа возможности говорить, что президент США не решил проблему с мигрантами.

Впрочем, в Украине все равно сохраняют оптимизм по поводу предоставления помощи: в январе Владимир Зеленский сказал, что более положительно оценивает перспективы ее получения, чем в конце года. Но президент предупредил о глобальных последствиях, если эта помощь прекратится, и отметил, что Европа сама не справится.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также уверен, что Конгресс одобрит финансирование, несмотря на разногласия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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