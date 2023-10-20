Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией — Finance.ua

Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией

Президент Джо Байден провел свое обращение по поводу войны в Израиле и в Украине. В частности, он анонсировал выделение дополнительных средств для двух стран.

Об этом сообщает CNN.

Байден заверил, что Вашингтон не намерен прекращать помощь Киеву, ведь речь идет также и о вопросах национальной безопасности США.

«Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев», — заявил президент США.

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Детали относительно объема будущего бюджетного запроса раскрыто не было.

«Я попрошу Конгресс продолжать направлять оружие Украине, чтобы Украина могла остановить жестокость путина», — добавил он.

Напомним, Байден заявил, что намерен просить Конгресс США о «беспрецедентном» пакете поддержки для Израиля.

Справка Finance.ua:

Байден планирует просить у Конгресса $60 млрд для помощи Украине. Пакет финансирования еще окончательно не сформирован, однако ожидается, что для помощи Украине президент США потребует выделения $60 млрд;

остальные запросы будут включать примерно $40 млрд, которые планируют потратить на помощь Израилю, Тайваню и на охрану границы США и Мексики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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