Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины — Finance.ua

Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обратился в Конгресс с запросом о дополнительном финансировании в размере около 40 млрд долларов. Часть этой суммы пойдет на помощь Украине.

Об этом сообщила журналистка издания Politico Эмма Кейтлин в Twitter в четверг, 10 августа.

Она отметила, что более 24 млрд долларов пойдут на помощь Украине.

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Кроме того, 12 миллиардов долларов получит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Еще четыре миллиарда долларов пойдут на решение проблем на южной границе страны.

Напомним, что общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысил объемы помощи любой другой стране. Эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд $43,1 млрд. — это военная помощь, $20,5 млрд — доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд — гуманитарная помощь.

По оценкам Министерства финансов, в государственном бюджете на 2024 год будет заложена сумма международной помощи не меньше, чем в текущем году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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