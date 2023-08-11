Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины — Finance.ua
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Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины

Казна и Политика
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Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины
Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обратился в Конгресс с запросом о дополнительном финансировании в размере около 40 млрд долларов. Часть этой суммы пойдет на помощь Украине.
Об этом сообщила журналистка издания Politico Эмма Кейтлин в Twitter в четверг, 10 августа.
Она отметила, что более 24 млрд долларов пойдут на помощь Украине.
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Кроме того, 12 миллиардов долларов получит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
Еще четыре миллиарда долларов пойдут на решение проблем на южной границе страны.
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Напомним, что общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысил объемы помощи любой другой стране. Эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд $43,1 млрд. — это военная помощь, $20,5 млрд — доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд — гуманитарная помощь.
По оценкам Министерства финансов, в государственном бюджете на 2024 год будет заложена сумма международной помощи не меньше, чем в текущем году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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